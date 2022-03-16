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疫情爆發以來 TSA調查口罩違規案件逾3800例

記者顏伶如／綜合報導
據報告，美國疫情爆發以來，聯邦運輸安全管理局(TSA)累計調查超過3800起違反聯邦口罩令的案件。圖為機場的TSA員工在檢查旅客隨身物品。(美聯社)
據報告，美國疫情爆發以來，聯邦運輸安全管理局(TSA)累計調查超過3800起違反聯邦口罩令的案件。圖為機場的TSA員工在檢查旅客隨身物品。(美聯社)

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)公布最新報告指出，自從美國爆發新冠疫情以來，聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)累計調查超過3800起違反聯邦口罩令的案件，開出民事罰鍰(civil penalties)總共金額超過64萬4000元。

華盛頓郵報16日報導，聯邦口罩令頒布之後，運輸安全管理局安檢人員負責在各地機場及大眾交通據點落實規定，對違規民眾開出警告單累計超過2700例。「政府稽核處」報告指出，運輸安全管理局調查的違反戴口罩事件中，有900例後來被處以民事罰鍰，其中高達24%案例的發生時間，落在2021年2月2日至2022年3月7日之間。每筆民事罰鍰金額平均為699元。

「政府稽核處」在報告中指出，運輸安全管理局與其他政府機關協調落實聯邦口罩令及其他防疫安全措施，表現大致良好。

根據「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CAREs Act)規定，「政府稽核處」負責監督全國政府機關對於新冠疫情的因應。眾院國土安全委員會(House Homeland Security Committee)主席湯普森(Bennie G. Thompson)同時要求「政府稽核處」，必須針對運輸安全管理局執行防疫措施成效如何提交評估報告。

運輸安全管理局上周宣布，聯邦口罩令將延長到4月18日。2021年9月，運輸安全管理局宣布，不遵守戴口罩規定的民眾，初犯將面臨500元至1000元之間民事罰鍰，累犯民事罰鍰則調高至1000元至3000元之間。

對於乘客因拒戴口罩而與機組人員發生衝突，影響機組人員執行任務，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)有權開立罰單，並將案件轉送司法部檢察官起訴。

根據統計，2021年當中，聯邦航空總署接獲乘客投訴乘客鬧事案件將近6000例，其中有4200例與戴口罩規定有關。到目前為止，聯邦航空總署今年接獲乘客鬧事投訴有814件，其中有535例與戴口罩有關。

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