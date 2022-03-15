中興通訊在美涉簽證欺詐 FBI提交證據

美FBI特工提交中興涉簽證欺詐的證據。(路透)

美國聯邦調查局（FBI ）一名特工周一作證說，以研究簽證 被帶到美國的一些中國公民在新澤西州 為中興通訊工作，這可能表明這家中國科技公司違反了緩刑規定。

據路透報導，在德州達拉斯聯邦法院一次聽證會上，FBI特工萬德金（Marcus Wondergem）說，一些中國公民被帶到美國，假稱將在喬治亞理工學院教授張繼昆（Gee-Kung Chang）的實驗室做研究，但幾乎沒有在那裡待過，而是搬到新澤西州莫里斯敦中興通訊附近的公寓。

在作證時，FBI特工萬德金說他檢查了喬治亞理工學院實驗室的門禁紀錄，並出示莫里斯敦的公寓租賃合同。

該證詞可能支持對中興通訊違反緩刑規定的指控。中興通訊於2017年在達拉斯認罪，承認非法向伊朗和北韓輸送美國技術，目前在美國處於緩刑狀態。美國地方法院法官金基德（Ed Kinkeade）傳喚該公司到庭，出席就其是否因涉嫌簽證欺詐而違反緩刑規定舉行的聆訊。

根據2021年3月公布的起訴書，張繼昆和中興通訊在新澤西州的前研究總監余建軍，被控至少在2014年至2018年期間，共謀將中國公民帶到美國，並在中興通訊進行研究。

這些中國公民持J-1簽證來到美國，持這類簽證可在喬治亞理工學院這類機構工作和學習。

中興通訊在這起簽證案中沒有受到指控，該案正在亞特蘭大聯邦法院審理。在周一的一份文件中，中興通訊表示，美國司法部的觀點是，該公司應對余建軍的行為負責。

張繼昆不認罪。余建軍的律師拒絕發表評論。余建軍的狀況尚不清楚。中興通訊宣稱，他已於2019年離開了公司。