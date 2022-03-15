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中國對俄烏進退失據 江澤民911事件當機立斷成對比

美副財長：制裁已導致俄金融危機 將續施壓俄經濟

中央社華盛頓14日綜合外電報導
財政部副部長艾迪耶摩。(Getty Images)
財政部副部長艾迪耶摩。(Getty Images)

財政部副部長艾迪耶摩14日表示，美國將繼續對俄羅斯經濟施加壓力，並繼續奪走俄國總統普亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭所仰賴的資源。

艾迪耶摩（Wally Adeyemo）接受財經媒體CNBC訪問時，被問到拜登（Joe Biden）政府是否會如同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）所要求，關閉俄羅斯國際水路、對莫斯科實施全面貿易禁運，他僅表示美國將採取與澤倫斯基目標相符的行動，但婉拒提供明確資訊。

艾迪耶摩說：「外界將見到我們繼續對俄羅斯的經濟施加壓力，讓他們失去力量投射的能力。我們將繼續鎖定俄羅斯的菁英，以奪走普亭總統的資源。」

他並表示：「接著我們將利用出口管制，讓他們對未來力量投射的能力下降。這些全都符合澤倫斯基總統不斷要求我們做的。」

艾迪耶摩還說，西方制裁已導致俄羅斯「金融危機」，並且正迫使莫斯科在籌措戰爭經費時面臨困難決定。

俄羅斯有2筆以美元計價公債支付將在明天到期，莫斯科已表示準備用俄國貨幣盧布償付，這麼做將形同債務違約。

艾迪耶摩指出，莫斯科目前面臨必須選擇接下來要償付哪些債務，「這些選擇最終將令（普亭）落入一個處境，他必須選擇是否繼續侵略行動，或是停止這場侵略」。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）昨天表示，莫斯科有必要資金履行債務，但若外幣支付無法成立，將用盧布償付歐元債券。他還說，俄國官方外幣帳戶遭到凍結，是西方國家要刻意造成俄國債務違約。

俄羅斯 俄國 澤倫斯基

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