福斯新聞記者 在烏克蘭採訪受傷住院

福斯新聞記者霍爾在基輔郊外報導烏克蘭戰事時受傷，目前正在醫院接受治療。(取材自福斯新聞)

福斯新聞14日表示，該報記者霍爾（Benjamin Hall）在基輔郊外報導烏克蘭 戰事時受傷，目前正在醫院接受治療。

福斯新聞執行長絲科特（Suzanne Scott）發出聲明說，霍爾已在當地醫院住院治療，目前公司只獲得最低限度的細節，但實地團隊正在努力收集更多資訊。此外沒有提供更多有關霍爾受傷嚴重程度的消息。

霍爾家中還有三名年幼的女兒，自俄烏開戰以來，他就一直在基輔報導戰況。絲科特說，在烏克蘭及周邊地區的整個記者團隊安全，是我們的首要任務，也是最重要的。

霍爾的職業生涯始於戰地記者，負責中東和非洲的報導，並曾替紐約時報 、泰晤士報、法新社和英國廣播公司等多家新聞媒體提供報導，於2015年加入福斯新聞團隊，目前是福斯的美國國務院 記者，近幾周被調派去烏克蘭採訪俄烏戰事。

國務院記者協會主席坦登（Shaun Tandon）表示，得知同事霍爾在烏克蘭受傷後大家深感震驚，希望政府能夠盡最大努力保護在烏克蘭進行報導的記者。

外媒記者在烏克蘭傷亡的事件頻傳，美國公民、前紐約時報記者13日在基輔郊區的伊爾平市遭俄軍殺害，成為首位在俄烏戰爭中殉職的外國記者，他的搭檔也在槍擊中受傷。