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美國立法地圖正確標示台灣 北京：停止掏空一中

中央社上海14日電
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

美國2022財政年度支出法案生效，法案禁止美行政部門採購任何「不正確標示」台灣領土的地圖。中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，美方應該停止「虛化、掏空一個中國原則」。

總統拜登（Joe Biden）11日正式簽署2022財政年度支出法案，其中有條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，未來台灣在美國官方地圖上的顏色將與中國不同。

澎湃新聞報導，趙立堅在今天中國外交部的例行記者會上回答相關問題時，再度聲稱「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，還說「任何正確標識的地圖都應基於上述事實」。

他宣稱，美方有關作法「粗暴干涉中國內政，妄圖借台灣的地圖問題，大搞政治操弄」，製造「兩個中國」和「一中一台」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

趙立堅又說，美方打「台灣牌」如同「抱薪玩火，不僅會把台灣推向危險境地，也將給美方帶來難以承受的後果」。美方應該停止虛化、掏空「一個中國原則」，停止縱容支持台獨行徑，回歸「一個中國原則」的「本源本意」，恪守對中方作出的政治承諾，維護中美關係大局。

中華民國外交部發言人崔靜麟日前表示，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖，是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國國會及行政部門不僅正視「台灣並非中國一部分」的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況；感謝美方再次透過立法展現對台美關係的支持。

趙立堅 中華民國 拜登

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