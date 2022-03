特斯拉 創辦人馬斯克14日向俄國總統普亭 發出「單挑」的挑戰,並指賭注就是烏克蘭 。

這位億萬富豪用俄文拼出普亭姓名與烏克蘭的國名,並在推特上寫道:「我在此向Владимир Путин發出一對一戰鬥的挑戰。賭注是Україна。」

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна