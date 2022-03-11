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紐時：期中選舉大勢不妙 眾院民主黨團盼拜登重整旗鼓

記者顏伶如／綜合報導
眾院民主黨員眼看期中選舉大勢不妙，希望拜登總統迅速拿出足以致勝的重整旗鼓策略。(美聯社)
眾院民主黨員眼看期中選舉大勢不妙，希望拜登總統迅速拿出足以致勝的重整旗鼓策略。(美聯社)

紐約時報11日報導分析，眾院民主黨員眼看期中選舉大勢不妙，希望拜登總統迅速拿出足以致勝的重整旗鼓策略，包括透過一連串行政命令發布，為胰島素藥品訂定上限、幫數千萬勞工調高加班費，以及修補俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)漏洞。

報導指出，民主黨籍眾議員正在費城休假，拜登則預訂11日對眾院民主黨團發表講話。這次休假是近三年來眾院民主黨團第一次恢復面對面聚會，有31名民主黨籍眾議員已經決定任期屆滿即將退休。

憂心眾議院席次恐將在期中選舉大量流失的眾院民主黨員，希望拜登拿出致勝新策略，但此時的拜登卻被油價頻創新高、通膨高漲及施政滿意度直直落等問題包圍。

原本對於打造全國社會安全網抱有高度期望的眾院民主黨員，如今已不再討論大刀闊斧的改革立法，「重建美好未來」(Build Back Better)法案成了彼此之間心照不宣的避談詞彙。

「眾院進步連線」(Congressional Progressive Caucus)主席、華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)對媒體開玩笑比喻說，出師不利的「重建美好未來」現在彷彿成了電影「哈利波特」(Harry Potter)裡的「佛地魔」(Voldemort)角色，大家都不敢直呼其名。

紐約時報分析，眾院民主黨員力挺之下，拜登規模1.9兆紓困法案一年前在國會通過，而現在眾院民主黨員則希望拜登透過總統權限自行發布行政命令，解決眼前最迫切的問題，好讓民主黨籍國會議員在期中選舉能對選民交待。

賈亞帕說，拜登可以發布行政命令為胰島素藥品訂定上限、為數千萬勞工調高加班費，並且修補「歐記健保」漏洞，解決小康家庭負擔不起雇主提供的家庭醫療保險，卻因收入超標無法獲得政府醫保補貼的尷尬。

眾院民主黨黨鞭柯里本(James Clyburn)說，最近與白宮官員見面，討論拜登可以透過行政命令確保投票權及落實警政改革。「國會拉丁裔黨團」(Congressional Hispanic Caucus，CHC)主席、民主黨籍加州聯邦眾議員魯伊斯(Raul Ruiz)則說，希望看到拜登運用總統權限，調高美國今年可以收容的難民人數上限。

民主黨 拜登 眾院

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