真心話?共和黨議員批澤倫斯基「混混」 烏政府「邪惡」

美國共和黨籍北卡羅萊納州聯邦眾議員考索恩，攝於1日。（路透）

今日美國報報導，美國共和黨籍北卡羅萊納州聯邦眾議員 考索恩（Madison Cawthorn）日前被人拍到，將烏克蘭 總統澤倫斯基 稱為「混混」（Thug），又稱烏克蘭政府極為腐敗邪惡。

根據報導，曾在小布希前總統任內當過白宮副幕僚長的羅夫（Karl Rove）9日率先於他在華爾街日報的專欄提及此事，北卡州當地媒體《WRAL》隔天就發布考索恩上個周末在艾許維爾（Asheville）一場活動發言的影像。

來源：Heartland Signal YouTube

根據影片，考索恩告訴聽眾，「記好了，澤倫斯基就是個混混，也切記烏克蘭政府極為腐敗，而且極其邪惡，一直在推動覺醒（Woke）意識形態」。

考索恩對澤倫斯基和烏國政府的評價引來不分黨派的參眾議員批評，他自己則在WRAL曝光影片的一小時後上推特發布聲明，聲稱「宣傳活動被用於慫恿美國陷入另外一場戰爭，我不希望美國人因為感情推著我們進入衝突而死」。

考索恩稱俄羅斯與普亭總統的行動「令人憎惡」，隨即話鋒一轉批評「澤倫斯基在內的領導人們『不』應該在美國散布假消息」。考索恩寫道，他為烏克蘭及烏克蘭人民祈禱，「也祈禱我們不會基於外國領導人推動假訊息而陷入衝突」。