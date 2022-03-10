「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

東岸地區未來兩日將出現「炸彈氣旋」般的冬季暴風雪天氣，逾1億5000萬人將受到影響。圖為佛蒙特州應急人員冒著大雪救援困在路上的車。(美聯社)

東部地區未來兩日將出現「炸彈氣旋」(bomb cyclone)般的冬季暴風雪天氣，給東部大部分地區帶來降雨、降雪 、雷暴和強風，逾1億5000萬人將受到影響。

炸彈氣旋是指快速形成的冬季颶風，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，炸彈氣旋通常是中緯度的氣旋迅速增強或大氣層壓力快速下降，致使風暴 愈益加強。

天氣預報網站AccuWeather顯示，在密西西比河以東形成的炸彈氣旋在快速向東移動並迅速增強，本周末將給整個東部地區帶來劇烈的天氣變化，東北部地區出現最極端的天候。

國家氣象局指出，俄亥俄河谷和東部內陸的部分地區11日晚開始出現強降雪，將一直持續到12日，東北部地區部分內陸的降雪可能超過12吋。

逾1億5000萬人將不同程度地受到炸彈氣旋的影響，東北部地區受到的影響和天氣變化尤其大。東北部地區近日有如過山車，7日剛創下最溫暖的紀錄，9日便是降雪天氣，如今炸彈氣旋又要來襲。

暴雪和強風將使公路的能見度大幅降低，導致開車上路危險，出行艱難。強烈陣風可能造成樹木和電線桿倒塌，進而引發停電。炸彈氣旋也可能波及到加拿大東部的部分地區。

東南部地區未來數日可能是強烈的雷暴天候，天氣預報顯示，東南部和南、北北卡羅來納州 的部分地區可能出現破壞力強大的雷暴、冰雹和龍捲風，11日晚至12日上午將最為危險。這場冬季風暴過後，東南部和大西洋中部地區又將受到更強冷氣流南下的影響。