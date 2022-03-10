民眾捐烏克蘭槍砲彈藥 美國商務部加快出口程序

美國民眾若提出申請，想將槍砲彈藥輸出給正在對抗俄羅斯侵略的烏克蘭，美國政府正在迅速處理相關程序。圖為志工在幫一名上戰場的烏克蘭平民穿上防彈背心。(Getty Images)

美國商務部 9日表示，美國民眾若提出申請，想將槍砲彈藥輸出給正在對抗俄羅斯 侵略的烏克蘭 ，美國政府正在迅速處理相關程序。

路透報導，自從烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）號召國人保衛國家免於遭到俄羅斯軍隊入侵，並承諾將提供他們武器，美國民眾便持續收集槍砲彈藥準備提供給烏克蘭人。

美國商務部表示，它已對俄羅斯實施出口管制，以「降低其維持軍事侵略能力等級」，而美國民眾可確認相關法規，以判斷出口特定武器到烏克蘭是否需要許可證。

美國商務部一名發言人說：「商務部持續依現行程序和權限，迅速處理將槍砲彈藥出口到烏克蘭的申請。」

美國人為回應烏克蘭的軍事支援請求，合計已籌募到成千上萬套防彈衣和數以百萬枚的子彈。

要捐贈裝備或志願參與烏克蘭武裝部隊的美國人，必須小心確認裝備是否符合美國出口許可規定，例如軍事等級防彈背心。

一名在波蘭的美國志工透露，攜帶這類防彈衣的志工，在當地機場受到的管制似乎已放寬。這位要求匿名的志工指出：「本周最近2波攜帶防彈衣的志工當中，完全沒有人被攔下。」

有2位要求匿名的美國民眾說，他們要輸出軍事裝備到烏克蘭，出口許可很快就獲得批准。

位於紐約長島的拿索郡（Nassau County）郡長布雷克曼（Bruce Blakeman）今天致函總統拜登（Joe Biden），要求聯邦政府立即批准，讓他募集到的50多把捐贈步槍能出口到烏克蘭。

他表示：「我們美國的確許多人有擁槍權，你知道，這代表人們或許有多餘的槍可捐出來。」他說自己已接獲來自全美人士表達類似捐槍意願。