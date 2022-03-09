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每月發300元加油券？經濟學家籲政府給補助抗通膨

編譯季晶晶／綜合報導
油價飆漲之際，經濟學家呼籲政府發放加油券補助。圖為紐約市車主在加油站加油。(路透)
油價飆漲之際，經濟學家呼籲政府發放加油券補助。圖為紐約市車主在加油站加油。(路透)

民主黨政府掙扎於找出有效方法對抗高通膨，部分經濟學家呼籲國會議員，為苦於高油價的民眾發放新的補助。

財經網站MarketWatch報導，經濟研究顧問公司Pantheon Macroeconomics的首席經濟學家Ian Shepherdson說：「如果我是眾院民主黨領袖，會提案立法，提供低收入家庭500億美元的油費減免。」

這種支出不會助長通膨嗎？Shepherdson說不會，因為500億元只占美國GDP的0.2%。

俄烏戰爭推升美國油價上漲到創紀錄高點，每加侖超過4美元。

PNC資深經濟顧問Stuart Hoffman認為，Shepherdson的建議是「絕妙構想」，國會應該研究發加油券給那些在2020年3月符合領取紓困金資格的美國人。

Hoffman在推特發文指出，如果這些人每月為他們的汽車加100加侖的油，每加侖給2到3美元的減免，可能代表每個家庭每月領200到300美元。

他說：「6個月共計1000億美元。為了保護我們的自由和經濟，每一分錢都值得。」

AGF Investments首席美國政策策略師Greg Valliere周三撰寫報告說，基於油價激漲程度，這項立法有很大的機會可以在大選年通過。他說，這項計畫可能允許未使用的加油券按面值兌換成現金，「鼓勵符合領取資格的家庭減少使用汽油」。

油價 民主黨 低收入

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