我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭指控俄國違反停火協議 空襲兒童及婦產科醫院

路透：北京要求國有煉油廠4月暫停出口汽油與柴油

疫情初期收費為民眾注射假疫苗 華州男子賠24萬元

記者顏伶如／綜合報導
住在華盛頓州德蒙德(Redmond)的57歲男子史丁(Johnny Stine)，美國爆發新冠疫情初期便在社群網站發布消息，聲稱研發成功能夠抵抗新冠病毒的疫苗，並以每劑400元至1000元不等價格，遊走全美各地為民眾注射這款假疫苗。（示意圖／圖取自Pixabay）
住在華盛頓州德蒙德(Redmond)的57歲男子史丁(Johnny Stine)，美國爆發新冠疫情初期便在社群網站發布消息，聲稱研發成功能夠抵抗新冠病毒的疫苗，並以每劑400元至1000元不等價格，遊走全美各地為民眾注射這款假疫苗。（示意圖／圖取自Pixabay）

住在華盛頓州德蒙德(Redmond)的57歲男子史丁(Johnny Stine)，美國爆發新冠疫情初期便在社群網站發布消息，聲稱研發成功能夠抵抗新冠病毒的疫苗，並以每劑400元至1000元不等價格，遊走全美各地為民眾注射這款假疫苗。史丁遭聯邦檢察官以跨州販賣假藥罪名起訴之後，8日獲得聯邦法院法官判處五年緩刑，賠償24餘萬元，躲過牢獄之災。

華盛頓州西區美國聯邦區域法院法官布萊恩‧土田(Brian Tsuchida)8日處以史丁五年緩刑，賠償24萬6986元。土田庭訊上對史丁說：「這是一個困難且令人感到不安的案件。判處讓你坐牢絕對合理，不過我選擇時間更長的緩刑，以便我們可以對你有更長時間的監控。」

聯邦檢察官布朗(Nick Brown)在起訴書中指出，根據調查，史丁自稱「北岸生技公司」(North Coast Biologics)創辦人兼總裁，美國發生新冠疫情初期便聲稱已研發成功新冠疫苗，並以每劑400元至1000元之間的價格，在全美各地為民眾注射假疫苗，獲利超過20萬元。

美國食品及藥物管理局(FDA)接獲民眾檢舉，從史丁的社群網站發文掌握販賣假疫苗的證據。

2020年4月，華州檢察長對史丁發出「停止並終止」(cease and desist)警告。史丁辯稱，檢方大動作反而讓他的疫苗需求量因此爆增。相隔數月之後，便衣警探佯稱希望接種疫苗，史丁前往愛達荷州提供服務，結果遭到扣押。史丁位於德蒙德的住家也遭到搜索。

檢方調查發現，史丁除了聲稱疫苗可以對抗新冠病毒，還鎖定癌症病人進行詐騙，販賣聲稱可以消除腫瘤的新藥。

疫苗 社群網站 疫情

上一則

輝瑞總裁新書：庫許納施壓把別國新冠疫苗撥給美國

延伸閱讀

輝瑞總裁新書：庫許納施壓把別國新冠疫苗撥給美國

輝瑞總裁新書：庫許納施壓把別國新冠疫苗撥給美國
香港9日增2萬5991例確診 195名患者離世

香港9日增2萬5991例確診 195名患者離世
陳時中認AZ打不完 藍批高端2度展延

陳時中認AZ打不完 藍批高端2度展延
動用私刑 國會通過列聯邦仇恨罪 違者最高服刑30年

動用私刑 國會通過列聯邦仇恨罪 違者最高服刑30年

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲(左)前妻梅琳達(右)受訪表示，得知丈夫外遇後，她試圖寬恕，但後來明白，兩人的婚姻「不再健康了」。(美聯社)

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

2022-03-02 21:24
前總統川普6日在紐奧良演講，又「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起觀眾哄堂大笑。（美聯社）

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

2022-03-06 22:45
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

2022-03-04 22:21
美國國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

2022-03-05 14:33
共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）。(歐新社)

嚇阻北京效法俄 參議員提案：犯台就切斷美中金融往來

2022-03-02 19:17
美國人從下周起，可再次訂購聯邦政府提供的免費居家新冠檢測劑。(美聯社)

下周起 每戶可免費再領4劑居家新冠檢測劑

2022-03-04 08:55

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答
紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？