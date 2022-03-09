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CNN：網購平台充斥含汞量嚴重超標美白面霜

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CNN：網購平台充斥含汞量嚴重超標美白面霜

記者顏伶如／綜合報導
CNN報導，不少規模大的網路購物平台充斥含汞量嚴重超標的美白面霜。圖為示意圖。(Pexels)
CNN報導，不少規模大的網路購物平台充斥含汞量嚴重超標的美白面霜。圖為示意圖。(Pexels)

有線電視新聞網(CNN)報導，全球環保組織「零汞集團」(Zero Mercury Working Group，ZMWG)最新調查報告顯示，規模最大的網路購物平台例如eBay、亞馬遜(Amazon)、阿里巴巴(Alibaba)等，充斥含汞量嚴重超標的美白面霜。

在這項調查報告中，「零汞集團」研究人員從歐洲、亞洲、非洲及美洲地區共計17個國家，超過40多個網路購物平台買到271種美白產品，並且進行檢測分析。統計結果發現，從16個國家分別買到的129種產品含汞量都超過安全標準，而這些產品卻在30多種網路購物平台都能買到。

「零汞集團」汞政策研究計畫部執行主任班德爾(Michael Bender)指出：「當我們開始了解這些產品在網路上的銷售狀況時，發現分布市場非常廣泛。」他比喻說：「如果跟我們在各地市場的銷售情形相比，出現於網路購物平台的景象簡直就像大爆發。」

絕大多數國家對於美妝產品含汞量訂定嚴格標準。「汞水俁公約」(Minamata Convention on Mercury)通過的國際安全標準為1ppm(part per million)以下，並於2021年上路實施，眼部美妝產品也包括在內。根據這項全球協議，含汞量超過1ppm的美妝產品製造、進口與出口，一律應予禁止。

不過，「零汞集團」這項調查研究則發現，47%美白產品含汞量明顯超標，不少產品含汞量高達1萬ppm，甚至5萬ppm。

被驗出含汞嚴重超標的美白產品，製造廠商包括中國品牌嬌麗(Jiaoli)、泰國品牌Kim、墨西哥品牌La Tia Mana以及巴基斯坦品牌Goree、Aneeza、Faiza、Chandni、Noor。「零汞集團」指出，除了La Tia Mana商品之外，其他品牌的美妝產品之前就被「零汞集團」驗出含汞量嚴重超標，但卻持續在網路平台販賣。

「零汞集團」指出，販賣這些含汞量超標的網購平台應該承擔責任，要遵守各國美妝產品的健康與安全法規。班德爾說，實體商店必須遵守在地國的法律，網路電商似乎不必比照辦理，如此差別待遇並不公平。他說：「國內法規定義為違法的情事，網路平台也應該視同違法。」

有線電視新聞網報導，美白美妝產業在全球市場估計有80億商機，市場大餅到了2026年估計將成長至118億元。長久以來，屬於有害物質的汞經常被添加在美白產品當中，因為可以避免皮膚黑色素沉澱，但使用者健康則面臨高度風險。

檢測 墨西哥 亞馬遜

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