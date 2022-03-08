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參院外委會過關 提名杜古任宏都拉斯大使 重視與台關係

中央社／華盛頓8日專電
美國參議院外委會8日同意提名杜古（Laura Farnsworth Dogu）擔任駐宏都拉斯大使。(美聯社)
美國參議院外委會8日同意提名杜古（Laura Farnsworth Dogu）擔任駐宏都拉斯大使。(美聯社)

美國參議院外委會今天同意提名杜古（Laura Farnsworth Dogu）擔任駐宏都拉斯大使。杜古重視台宏邦交，認為台灣是價值夥伴，她先前在聽證會上承諾，若提名獲准，將清楚讓宏國知道台宏關係重要性。

美國參議院外交委員會今天召開工作會議，通過一系列外交人事案，其中包括現年58歲杜古出任美國駐宏都拉斯大使的提名。杜古人事案獲參院外委會通過後，接下來將送交參院院會表決，若獲過半數參議員支持即過關。

杜古熟稔西語、土耳其語及阿拉伯文，曾出任美國駐尼加拉瓜大使，也曾派駐墨西哥、土耳其、埃及和薩爾瓦多。此外，杜古曾擔任聯邦調查局（FBI）底下由執法、外交、軍事與情報等跨單位專家組成的人質解救協調組（Hostage Recovery Fusion Cell）副主任，負責解救在海外遭狹持的美國人士。

近年來，中國積極挖角台灣在中南美洲與加勒比海友邦。宏都拉斯是台灣僅存14個邦交國之一，1月底才剛迎接新總統。

杜古2月8日出席參院外委會人事聽證會時特別提及台宏邦交重要性。杜古表示，美國推崇台灣為價值夥伴，若提名獲准，她會清楚表明台宏關係的重要性，也會竭盡所能強化宏都拉斯與其他民主政體的夥伴關係。杜古呼籲宏國，應維繫與台灣的邦交，因為過去經驗證明台宏關係使宏都拉斯受惠，她認為未來也會是如此。

杜古指出，台宏雙方有許多合作機會，尤其在經濟領域。台灣在國內發展出強健經濟體，此經驗值得分享出去，供宏國學習；台灣也能夠且應該在宏都拉斯投資。

她承諾，若順利出任駐宏國大使，未來會續守這項立場，大力協助維繫台宏關係。

提名 邦交 參院

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