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歷經百年逾200次提案 國會拍板私刑屬「聯邦仇恨罪」

編譯郭宣含／綜合8日電 
參院7日一致通過將私刑列為聯邦仇恨罪。圖為民主黨聯邦眾議員羅許說明該法案，後為提爾的照片。(美聯社)
參院7日一致通過將私刑列為聯邦仇恨罪。圖為民主黨聯邦眾議員羅許說明該法案，後為提爾的照片。(美聯社)

參院7日一致通過將私刑列為聯邦仇恨罪，私刑向來是美國種族暴力史的象徵，逾一世紀嘗試未果後，「提爾反私刑法案」(Emmett Till Anti-Lynching Act)終獲國會批准，禁止美國私刑，違者最高得服刑30年。

此案以1955年在密西西比州遭殘忍殺害的非裔少年提爾(Emmett Till)為名，他的母親堅持兒子喪禮應開棺，讓全世界目睹提爾的遭遇，這成為民權時期的關鍵事件。

過去100年來，約有200個法案被提出，企圖禁止美國私刑。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示：「歷經逾200次將私刑列為非法的嘗試後，國會終於姍姍來遲，成功通過艾默特提爾反私刑法案。」

聯邦參議員無人反對，未經正式表決直接通過；眾院2月已通過此案，僅有三名眾議員反對。提爾案現被送到拜登總統桌上，準備簽署成法。

民主黨聯邦眾議員羅許(Bobby Rush)表示，仇恨罪陰謀導致他人死亡或重傷時，此案得以起訴該犯罪為私刑，最高刑期為30年。

羅許指出：「私刑長期以來是美國特有的種族恐嚇武器，數十年來被用來維持白人階級體系。」

全國有色人種協會(NAACP)根據紀錄估計，在1882年至1968年間4743件私刑案中，約有72%受害者為非裔。

參院2005年為未能就此議題採取行動而正式道歉，南方州聯邦參議員在實施種族隔離制度「吉姆克勞法」(Jim Crow)時期曾阻擋類似法案。

逾十年後，全國因非裔遭白人殺害而發起種族不公示威，非裔聯邦參議員始考特(Tim Scott)和布克(Cory Booker)重新發起反私刑的立法行動。

布克表示，雖然法案無法扭轉受害者與其摯愛和非裔社群的痛苦與恐懼，但此案是療癒美國種族暴力史的關鍵一步。

非裔 參院 參議員

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