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美中關係緊張、防疫限制措施 美企在中國經營更趨悲觀

記者林汪靜／即時報導
美國商會8日發布的一項調查顯示，美國企業對在中國經營的看法更悲觀。(美聯社)
美國商會8日發布的一項調查顯示，美國企業對在中國經營的看法更悲觀。(美聯社)

美國商會8日發布的一項調查顯示，由於美中關係緊張、防疫限制措施持續、監管限制和經濟放緩，美國企業對在中國經營的看法更加悲觀。

路透報導，根據調查顯示，會員公司對中國市場增長的樂觀看法比去年下降了11個百分點，該報告對300多家會員公司做了調查。

美國企業報告指出，美國和中國之間日益緊張的關係是最大的商業挑戰，其次是法律規定不一致或不明確。

中國美國商會總裁畢艾倫（Alan Beebe）在一次媒體會議上指出，拜登於2020年當選後，在中國的美國公司中出現了短暫的樂觀情緒高峰。畢艾倫說，「但我們在去年看到，新的現實已經形成，拜登政府仍保留著川普政府執政期間的政策和情緒。」

企業也報告了在雇用外國和中國本地人才方面都出現困難。中國嚴格的防疫規定使得海外雇員很難開始在中國工作。

政治因素阻礙了中國國內徵才。一名不願透露姓名的調查對象反映，許多中國人才寧願不為美國公司工作，由於中美雙邊關係緊張，「美國品牌」已經開始失去價值。

另一方面，中國經濟增長放緩對中國政府及在中國的美企都是一大挑戰。根據調查指出，59%受訪者預計去年獲利將高於2020年，但這個數字仍低於疫情前的水準。

儘管預測黯淡、挑戰重重，但調查顯示，大多數公司計畫留下來，其中三分之二企業計畫在今年增加在中國投資。

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