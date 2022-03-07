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售台F16戰機先交波蘭換俄機？美：傳言不實 僅內部討論

中央社／華盛頓7日專電
波蘭決定提供手中的俄製戰機給烏克蘭，空防抗俄。美國6日表示同意提供美製新戰機F-16給波蘭。圖為波蘭空軍使用的俄製Mig29型戰機。(美聯社)
波蘭決定提供手中的俄製戰機給烏克蘭，空防抗俄。美國6日表示同意提供美製新戰機F-16給波蘭。圖為波蘭空軍使用的俄製Mig29型戰機。(美聯社)

拜登政府據報考慮用F-16換波蘭俄製戰機，以支援烏克蘭，但因美國下批F-16預定交付台灣，討論遲無進展。美國防部發言人柯比今天說傳言不實，強調美方僅進行內部初步討論。

俄烏戰火延燒，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日呼籲西方國家擴大對烏克蘭軍事援助，包括提供烏克蘭人慣用的俄製戰機，以協助烏國抵抗俄羅斯。

紐約時報6日報導，拜登（Joe Biden）政府正考慮把波蘭的俄製戰機提供給烏克蘭，並將美製F-16戰機交給波蘭作為補償。但波蘭當局似乎不太樂意，且美國下批F-16戰機預定交付台灣，美方也不願延遲交機。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，被問及美國提供F-16給波蘭作為補償的可能性。主持人也提到，聽說目前進度耽擱的其中一個因素，是這些部分F-16戰機是要交付給台灣，讓台灣抵禦中國入侵。

柯比直接以傳言不實來駁斥，但他證實，美國政府確實有針對提供戰機補償一事，進行內部討論。

柯比表示，若任何一個國家想提供飛機給烏克蘭空軍，美方不會阻擋，因為這是主權國家決定，美國完全尊重；但若該國希望美方提供戰機補償，美國已開始進行跨部門內部討論，包括機型、戰機來源及如何取得等問題。

柯比強調，美方目前沒有任何答案，尚無定案。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會被問及此事時也直言，這件事會面臨許多挑戰。

莎琪表示，在波蘭提供俄製戰機方面，會碰到諸多實務挑戰，包括飛機如何自波蘭移交給烏克蘭、該從何處起飛、該在哪裡降落等；美方要提供戰機補償也面臨複雜後勤挑戰，因為購買新飛機、自美國移轉重大武器系統的程序通常要耗費數年。

她說，美方正在盤點所有因素，但不會阻止或勸阻波蘭提供戰機，強調這是他們主權國家決定。

紐時報導，美國推動先提供F-16戰機給波蘭，台灣軍方表示，美方無此規畫。圖為F-...
紐時報導，美國推動先提供F-16戰機給波蘭，台灣軍方表示，美方無此規畫。圖為F-16。（本報系資料照片）

烏克蘭 柯比 拜登

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