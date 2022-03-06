美上月CPI逼近8% 汽油價漲破每加侖4元 2008年來首見

加州油價在2月中每加侖就已突破5美元。（Getty Images）

美國本周將公布2月消費者物價指數（CPI），年升率預料將進一步攀升至接近8%的水準。在美國汽油價 格已漲破每加侖4美元、俄烏戰爭導致原料供應吃緊、供應鏈問題持續未獲緩解下，一些分析師 開始認為，美國通膨率可能超出聯準會（Fed）的2%目標好幾年。

分析師預估，美國10日（周四）公布的2月CPI將比去年同期攀升7.9%，比1月的7.5%再升高。衍生性金融商品市場顯示，投資 人預期3月CPI年增率將攀至8.3%，4月達8%。若果真如此，這將是美國自1978年9月至1982年1月以來，持續最久、最猛烈的通膨局勢。

多數經濟學家與Fed都認為，美國通膨有望在上半年見頂，下半年開始消退，一方面是供應鏈瓶頸有望逐漸消解，一方面是去年下半年基期已高，但這種期待可能已遭俄烏戰爭打破，國際油價飆向每桶120美元，美國汽油價格也已漲破每加侖4美元，為2008年來首見。

俄羅斯和烏克蘭都是多項重要大宗物資的出口國，包括石油、天然氣、穀物與食用油。

Fed主席鮑爾在經濟局面可能轉向疲軟的情形下，可能難以大舉升息以壓制通膨。全球暖化還可能造成更多極端氣候災難，衝擊農作物供應。

GuideStone金融服務公司分析師史畢卡說，現在，通膨年增率維持在3%好幾年已經是「基本情境」，若Fed無法強力行動壓制通膨，高通膨可能持續更久。

Bailard資產管理公司投資長列夫也說：「每個人都在擔心1970年代的薪資－物價連鎖上漲會再度出現，這是通貨膨脹的關鍵成分。」他認為，現在比較合理的推斷是，美國通膨將連續十年維持至少3%的水準。