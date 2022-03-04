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參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

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參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

編譯林梅婕／綜合4日電
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)
參院通過結束疫情緊急狀態，但拜登總統揚言否決 。圖為拜登上月在白宮發言時脫下口罩。(美聯社)

參院3日以48比47的票數，通過解除全國新冠疫情緊急狀態，儘管該決議仍有待眾院表決，但拜登總統已揚言否決。聯邦疾病防治中心(CDC)同一天也宣布，國內逾九成地區居民在室內公共場所可不用再戴口罩，不過搭乘大眾交通工具例外，當局要到18日才會公布是否取消搭機口罩令。

拜登揚言否決 批共和黨魯莽

拜登總統3日矢言，若緊急狀態解除的提案送進白宮將被否決，他更批評共和黨人此舉「魯莽，且可能為此付出高昂的代價」。

此次國會兩黨又再遵照黨派立場表決，雖然結果只有些微之差，但凸顯共和黨對拜登政府防疫政策的譴責，質疑是為了接下來幾個月繼續向國會索取更多資金。

根據國家緊急狀態法(National Emergencies Act)，參院司法委員會若無法在兩周內審查，可允許參院以簡單多數表決是否解除緊急狀態；而此案正是由共和黨人提出的技術性操作，加上民主黨部分議員缺席，才得以一票之差通過。

提案人為共和黨籍參議員馬歇爾(Roger Marshall)，他表示：「我們已無需再依賴緊急狀態法賦予聯邦政府的龐大權力，國會必需謹慎討論，最終我們必需廢除它，削弱政府在危機巔峰期間掌握的權力。」

不過民主黨人認為，解除國家緊急狀態恐使一些重要的防疫政策停滯，影響政府控制疫情的能力；民主黨參院多數黨領袖舒默表示：「緊急狀態法可確保我們隨時在備戰狀態，維持校園開放和確診數不上升。若提前終止將影響我們醫療物資的供應，以及對醫護人員的支持，更威脅到數千萬名莘莘學子。」

CDC：逾九成地區免戴口罩 大眾交通工具例外

但另一方面，根據CDC上周釋出的最新防疫指南，國內超過九成地區都已被列為疫情等級「中等」和「輕微」，將無須再帶口罩；而當局日後的防疫重點只會聚焦在重症和住院率。

全國疫情等級依照顏色區分，黃色仍屬中等，該區重症高風險的民眾仍建議與家庭醫師諮詢是否放寬戒備；至於被列為紅色的嚴重地區，無論有無接種疫苗，進出室內公共場所仍需戴口罩。

至於機上口罩令將在18日到期，目前CDC官員仍在評估是否延續，但現階段民眾搭乘大眾運輸工具仍應配戴口罩。

緊急狀態 口罩 共和黨

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