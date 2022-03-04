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美國會醞釀禁俄國石油 白宮：考慮減少進口

記者張文馨／華盛頓報導
美國連日宣布制裁俄羅斯，最新一波壓力來自國會，兩黨議員要求禁止進口俄國石油。（路透）
美國連日宣布制裁俄羅斯，最新一波壓力來自國會，兩黨議員要求禁止進口俄國石油。（路透）

美國連日宣布制裁俄羅斯，最新一波壓力來自國會，兩黨議員要求禁止進口俄國石油白宮4日表示，考慮減少進口，同時要兼顧對全球供應和消費者最小衝擊。

拜登政府大規模對俄實施金融制裁，卻一直沒有禁止石油進口，美國總統拜登2日被問到此事也只是說，「不排除任何選項」，不過，兩黨議員競相提案，壓力湧向行政部門。

民主黨籍聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）與穆考斯基（Lisa Murkowski）3日提案，以俄羅斯侵略烏克蘭為由禁止進口俄國石油，此案在參院將以「快速立法程序」處理；聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）也說，「我豁出去了，就禁吧，禁止俄國石油。」

共和黨議員早就拿這個做文章，參議員克魯茲（Ted Cruz）2日表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的主要收入來源就是石油和天然氣，拜登卻開了後門，還在買俄國能源「資助」侵略烏克蘭。

若國會完成立法送交白宮，拜登可望依法封禁，路透報導，如此一來，當國內油價因此上漲時，白宮與國會將共擔民眾怒火。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）說，政府立場沒有改變，減少國際能源供應量並不符合美國的戰略利益；政府正設法降低俄國石油進口量，同時要確保維持全球供需平衡，白宮就此事與國會保持聯繫。

路透報導，白宮仍在考慮中，油價已經因為俄烏衝突上漲，甚至可能導致又一波通膨；美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於俄烏衝突，美國油價已飆至近14年來新高。

路透報導，美國去年平均每月向俄羅斯進口超過2004萬桶原油和精煉油產品，約占液體燃料進口量的8%；白宮經濟顧問勞史（Cecilia Rouse）表示，雖然進口量不多，但仍在檢視一系列可能的措施。

路透與益普索（Ipsos）執行的最新民調顯示，8成受訪者認為美國應禁購俄國石油，62%認為為了捍衛另一民主國家，多付點油費和天然氣費是值得的；此外，74%受訪者認為美國應和北約盟友一起在烏克蘭上空畫設禁航區。

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