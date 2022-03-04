11親信告知「選舉沒舞弊」 川普不甩拒認輸

據說不少助理與親信告知川普，2020年總統大選沒有舞弊，但川普仍企圖推翻選舉結果。圖為紐約曼哈頓時報廣場告示牌顯示「川普輸了」。(路透)

華盛頓郵報報導，根據眾院 調查1月6日國會暴動事件特別委員會律師團2日晚間提交的最新一份案情摘要，前總統川普 從不同管道多次獲得告知2020年選舉已經落敗，卻執意繼續散布選舉陰謀論，企圖推翻選舉結果。

根據眾為國會暴動調查委員會律師團提交案情摘要，2020年總統大選投票結束後，川普競選團隊一名資料專家多次對川普明確指出連任無望。選後幾周當中，司法部 多名高層官員分別對川普表示，仔細調查川普核心幕僚指稱的選舉詐騙指控後，發現傳言都不是真的。

2021年1月6日國會暴動發生前幾天，向來對川普忠心耿耿的副總統潘斯一再設法向川普說明，憲法並未賦予副總統在確認選舉人投票結果時推翻選舉的權限。

報導指出，眾院調查委員會掌握證據直指川普明知選舉落敗卻誤導支持者，並在國會暴動前幾周就對潘斯施壓，企圖讓潘斯做出違法行為。川普對潘斯的施壓一直持續到暴徒攻入國會大廈的數小時之前。

根據調查委員會掌握資料，大選結束後，至少共計11名川普助理與親信曾直接告訴川普根本沒有任何選舉詐騙情事，也沒有任何合法管道能夠推翻拜登勝利的選舉結果。

眾院國會暴動調查委員會的目標任務是，說服聯邦法官認同川普及川普身邊人士聯手策畫「犯罪陰謀」，企圖詐騙美國並妨礙國會；川普明明知道已選輸，卻持續散布選舉陰謀論。調查委員會並不具執法權限，案情摘要的遞交與司法部接下來是否對川普提出犯罪起訴也沒有關聯。

報導分析，調查委員會雖無執法權力，卻能達到對司法部造成壓力的效果，提供大量證據證實川普欺騙支持者且教唆潘斯犯法。

憲法律師出身的調查委員會成員、民主黨馬里蘭州聯邦眾議遠瑞斯金(Jamie Raskin)接受訪問時說，川普知道自己所作所為是不對的，所有證據均顯示，川普設法推翻選舉結果時，完全知道自己的行為是錯誤的。