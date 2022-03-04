最高法院：波士頓馬拉松賽爆炸案兇手維持死刑

最高法院4日以6票對3票表決裁定，2013年波士頓馬拉松賽爆炸案兇手查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev，圖)維持死刑。美聯社

最高法院4日以6票對3票表決裁定，2013年波士頓馬拉松 賽爆炸案兇手查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)維持死刑。當年這起爆炸案造成三名觀眾及一名警察死亡，受傷人數超過260人。查納耶夫與哥哥塔米蘭‧查納耶夫(Tamerlan Tsarnaev)在馬拉松比賽現場引爆兩枚炸彈，但塔米蘭‧查納耶夫後來在逃避警方追捕的槍戰中死亡。

保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)在裁決意見中書中寫道：「查納耶夫犯下令人髮指的罪行。」湯瑪斯指出，查納耶夫得到了美國憲法第六修正案(Sixth Amendment)確保在公正陪審團面前接受的公平審判。

先前聯邦法院推翻下級法院的死刑判決，並要求讓查納耶夫接受重審，最高刑期將是終身監禁。查納耶夫2015年被定罪之後，一直關在科羅拉多州佛羅倫斯(Florence)聯邦監獄。

有線電視新聞網(CNN)4日報導分析，以目前拜登 政府對死刑的態度來看，查納耶夫是否真的將被處死，狀況仍不明朗。報導指出，拜登政府對聯邦定罪的死刑犯發布暫緩執行令(moratorium)，等候政府研究報告出爐。

最高法院4日的裁決中，自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)、凱根(Elena Kagan)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)則持不同意見。布萊爾撰寫的不同意見書中指出，陪審團沒有機會聽到的某些證據顯示，查納耶夫受到哥哥嚴重洗腦，或許罪不致死。