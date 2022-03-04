最新曝光丹麥紀錄片：川普顧問史東參與推翻選舉

一部關於川普前任選舉顧問史東(Roger Stone)的紀錄片「預告風暴來臨」(A Storm Foretold)即將推出。(Getty Images)

華盛頓郵報 4日報導，與川普 私交甚篤的前任選舉顧問史東(Roger Stone)，接受丹麥製作團隊拍攝紀錄片邀請，讓攝影 團隊跟拍日常生活超過兩年，最新曝光畫面顯示，史東參與推翻2020年總統大選的幕後運作，國會暴動後則設法讓前總統川普為攻占國會的支持者特赦。

根據丹麥團隊拍攝畫面，2021年1月6日國會暴動發生當天，就在暴徒攻占國會的同時，下榻於華府維拉德飯店(Willard Hotel)五樓的史東匆匆收拾行李，把高檔訂製西裝隨手放入大型垃圾袋，印有「釋放史東」(Free Roger Stone)字樣的黑色口罩則改為內裡朝外戴上，飛車前往杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)，搭乘私人座機離開。

史東對一名助理說：「我真的很想趕快閃人。」史東也說，擔心遭到即將上台的司法部長加蘭德(Merrick Garland)起訴，因為「他不是我的朋友」。

兩年多的跟拍過程裡，史東除了在鏡頭前接受訪問以及直接對著鏡頭講話，製作團隊也記錄了史東生活中的一言一行，包括從他身上配戴的麥克風，錄到他的私下談話。史東透過加密軟體發送訊息給別人時，iPhone手機顯示螢幕，攝影鏡頭一覽無遺。

華盛頓郵報取得大約20小時的拍攝影片檔案。片名為「預告風暴來臨」(A Storm Foretold)的紀錄片訂於今年稍後推出。

報導指出，紀錄片拍攝內容顯示，史東與另外幾名知名人士聯手，在2020年大選過後策畫發動示威抗議，2021年1月間則與後來涉及國會暴動的極右派組織領導人以簡訊聯絡。製作團隊並未拍到史東與川普的直接對話，但史東告訴製作團隊，跟川普一直保持聯繫。

史東援引美國憲法第五修正案(Fifth Amendment)避免自證其罪(self-incrimination)條款，拒絕對眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會(House Select Committee)提供證詞。調查委員會發出傳票，下令史東交出電話紀錄，但史東上周則將調查委員會成員告上法院。

2021年1月6日國會暴動當天，史東對丹麥拍攝團隊說，暴動的發生是個錯誤，挺川運動將因此受到嚴重傷害。不過，2020年大選前夕，史東被拍到的談話則對爆發衝突抱持歡迎態度。

史東拒絕接受華盛頓郵報訪問，僅透過電郵回應表示，與1月6日國會暴動毫無瓜葛。史東表示，紀錄片可能是「深度造假」(deep fakes)的合成影像。

華盛頓郵報報導，川普在2020年大選落敗之後，史東立即籌畫2021年1月6日的抗爭活動。史東籌辦這場抗爭的討論對象，包括前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)以及右派挺川運動「阻止偷竊」(Stop the Steal)發起人亞歷山大(Ali Alexander)。2020年11月底，亞歷山大造訪史東位於佛羅里達州勞岱爾堡(Fort Lauderdale)的住家，兩人共進晚餐，吃了義大利麵配馬丁尼。

1月6日當天，暴動發生之前倒數幾個小時，紀錄片內容顯示，民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)成員詹姆斯(Joshua James)現身史東的維拉德飯店套房。詹姆斯遭到聯邦檢察官以密謀判亂罪名起訴之後，已向法院認罪。