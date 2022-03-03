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情報官員：俄軍計畫「公開處決」 打擊烏軍士氣

點名「普亭廚師」 美加碼制裁克里姆林宮親信

拜登政府不願禁俄羅斯石油進口 引發國會不滿

編譯黃淑玲／綜合外電
美國白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）3日說明拜登政府不禁俄羅斯石油輸入美國的考量。（路透）
美國白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）3日說明拜登政府不禁俄羅斯石油輸入美國的考量。（路透）

拜登政府反對禁止俄羅斯石油進口，引發國會部分主張嚴懲俄國入侵烏克蘭議員的不滿。兩黨議員共同提出的一項法案要求禁止進口俄羅斯石油，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）警告，切斷來自俄國的石油將對全球經濟帶來衝擊。彭博報導，美國的汽油價格有可能因而再飆高。

莎奇3日在新聞簡報會上說，「我們與總統的目標，一直都是把對俄羅斯的衝擊最大化，同時將對我們和我們盟邦、夥伴的衝擊最小化。」她強調，行政團隊有一套戰略，總統最重大考量是對美國民眾及全球汽油價格的影響。

通膨高漲已經成為美國選民最關切的議題，拖累拜登的支持度。今年美國將有期中選舉，民主黨掌控的參眾兩院選情不妙。

西維吉尼亞州民主黨籍參議員Joe Manchin與阿拉斯加共和黨籍參議員Lisa Murkowski最新提案，要求宣布美國進入緊急狀態，從而禁止由俄羅斯輸入石油、天然氣、煤礦和其他化石燃料。緊急狀態可以一直延續到烏克蘭被入侵的危機解除為止。

如果計入其他可備援生產的汽油和柴油的油品，2021年美國自俄羅斯進口的石油，占美國所有石油進口量的8%。最近幾個月，自俄國進口石油量已經走低。

其實不必政府下令，美國的煉油業者早在俄烏開戰之前，看情勢不對，大多已默默暫停自俄羅斯進口原油。本周成為最後一個避開俄國進口油的Monroe能源公司說，公司「在可見的未來」不再跟俄方簽新的採購合約。

石油 俄羅斯 俄國

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