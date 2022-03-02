全美最快樂城市 北加Fremont第1 華府排85

首都華府在「全美最快樂城市」排行榜中位於第85名，不過華府也是全美自殺率第二低的城市。（記者張筠／攝影）

馬州 哥倫比亞市(Columbia)近日入選「全美最快樂城市榜單」第二名，首都華府則列居全美第85名，維州 在該榜單中排名最靠前的城市是維吉尼亞海灘(Virginia Beach)，維州州府里奇蒙(Richmond)則是該州快樂指數最低的城市。

個人理財網站WalletHub，近日根據民眾身體和心理健康狀態、抑鬱人數、自殺率、社交活動、工作滿意度、工作時間、工資增長幅度、經濟狀況、休閒娛樂時間等30個因素，衡量全美各大城市的快樂指數，綜合排出182個城市民眾的快樂情況。

結果顯示，全美最快樂城市為加州 的Fremont，該城市在身心健康狀況一項中也排名全美第一；綜合排名第二的是馬州的哥倫比亞市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中名列前茅。

前十名中的城市有六個位於加州，包括第一名的Fremont、第三名的舊金山、第四名聖荷西(San Jose)、第五名的爾灣(Irvine)、第九名的杭廷頓灘(Huntington Beach)、第十名的聖地牙哥(San Diego)。

華府綜合排名僅位於第85名，但自殺率全美第二低，馬州哥倫比亞市是全美自殺率第三低的城市。

維州排名最高的城市是維吉尼亞海灘，排名全美第51，州府里奇蒙是該州排名最低，與馬州巴爾的摩市(Baltimore)並列全美第150名，此外，維州Norfolk市的「工作時數」項目排名全美倒數第三，當地民眾工作壓力大，工作時間長。