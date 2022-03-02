梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

微軟創辦人比爾蓋茲(左)前妻梅琳達(右)受訪表示，得知丈夫外遇後，她試圖寬恕，但後來明白，兩人的婚姻「不再健康了」。(美聯社)

微軟 創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates )前妻梅琳達(Melinda French Gates)2日受訪，首次公開談論她與比爾蓋茲離婚的心路歷程。梅琳達表示，得知比爾蓋茲外遇後，她試圖寬恕，但後來明白，兩人的婚姻「不再健康了，我無法信賴我們擁有的東西。」

梅琳達是在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞主播蓋爾金(Gayle King)採訪時，做上述表示。這段訪談訂3日播出。2019年，比爾蓋茲與一名微軟員工有染的消息曝光；蓋茲夫婦去年5月達成離婚協議，結束長達27年的婚姻。

「我當然相信寬恕，所以，我曾以為我們化解了什麼。」梅琳達說：「這不是在某一刻有任何具體的事件發生。就只是到了某個時間點，我終於明白，它不再健康了，我無法相信我們所擁有的。」

梅琳達表示，兩人分開後，她曾為此哭了「很多天」；「我真的是躺在地板和地毯上，想著，『怎麼可能？我怎麼起得來？要怎麼過下去？」她說：「你是在為失去了你認為自己擁有並以為會擁有一輩子的東西而悲傷。」

梅琳達說，她也感到憤怒，這是「悲傷過程的一部分」。但她也指出，雖然整個過程很痛苦，但她覺得自己「現在正翻開人生新頁」，並對未來感到興奮。

梅琳達是慈善家、前微軟總經理，與比爾蓋茲離婚後，兩人仍共同擔任比爾和梅琳達·蓋茲基金會聯合主席；該基金會是他們在2000年創立，是全球最大的私人慈善組織。