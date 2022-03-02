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嚇阻北京效法俄 參議員提案：犯台就切斷美中金融往來

中央社／華盛頓2日專電

俄烏爆發戰火，部分人士擔憂中國恐效法俄羅斯，對台灣採取動作。美國聯邦參議員今天提出因應法案，若北京入侵、封鎖或以武力試圖改變台灣治理地位，將授權總統祭出金融制裁。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）今天協同同黨議員克雷默（Kevin Cramer）、甘迺迪（John Kennedy），共同提出「透過金融制裁嚇阻中共對台侵略法案」（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act），以阻止中國追隨俄羅斯腳步，對台發動攻勢。

根據史考特辦公室提供的法案資訊，若中國以武力侵略、入侵或封鎖台灣或其領土，抑或是試圖透過武力改變台灣治理地位，法案將切斷美中之間所有金融交易往來。

法案要求美國總統，在上述情事發生30天後對中方祭出制裁，包括凍結財產交易、撤銷涉入犯台中國人士簽證並限制入境。此外，法案也將禁止金融機構與中共進行信用轉讓或付款交易、禁止對遭制裁人或實體進行股權或債務投資，並禁止與中國軍事或軟體企業、金融電信系統、電子貨幣有金融往來等。

史考特透過新聞稿表示，台灣是美國在亞太區域最重要夥伴之一，台灣的和平與穩定攸關美國政治、安全與經濟利益，而中共擾台、恫嚇台灣人民頻率增加，包括透過定期軍事侵擾與網攻。

史考特強調，美方必須清楚傳達這些恫嚇手段不會被忽視。在北京默默觀察俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）入侵攻擊烏克蘭之際，美國必須堅定站在民主夥伴身後，清楚展現若有暴君攻擊其盟友，必定予以譴責與懲罰的決心。

他說：「通過這部法案將能清楚讓（中共）總書記習近平知道，若他效法蒲亭入侵作為，將面臨經濟孤立及嚴重金融制裁。」

中共 俄羅斯 北京

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