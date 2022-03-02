我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

美取消本周洲際飛彈試射 避免情勢升級

虛構老公、辦假婚禮 政府高官詐產假 被抓包「假孕肚」

聯合新聞網 / 綜合報導

美國43歲喬治亞州政府高級官員佛森（Robin Folsom）日前為了申請帶薪產假，竟二度假裝懷孕，但當一名同事發現她戴假肚子時，她設下的騙局不攻自破。

喬治亞州監察長辦公室2月中宣布，佛森還捏造了孩子的「假父親」，向主管發送電子郵件，稱醫生要她2021年5月分娩後臥床休息數周。在佛森假懷孕期間，同事目睹她的假孕肚從身體「脫落」，即使她「產後」發送新生兒照片給同事看，同事也覺得孩子膚色「明顯跟她不同」。

起訴書稱，佛森孩子的父親Bran Otmembebwe是虛構人物，但佛森在去年接受調查時，辯稱對方確實存在。

佛森曾表示她曾在2020年7月生過一次孩子，並於2021年8月再次懷孕。但州監察長辦公室沒有找到佛森分娩的官方記錄，她也沒有懷孕或分娩的保險記錄。她甚至還舉辦了兩場假婚禮，邀請朋友參加。

州政府去年10月介入調查後，佛森辭去了喬治亞州職業康復機構（GVRA）對外事務主管的職位。

州檢察長卡爾（Chris Carr）宣布，佛森被控三項虛假陳述和一項身份欺詐罪。卡爾在一份聲明中表示：「我們不能容忍公務人員的詐欺行為，並將與喬治亞州獨立監察長合作，調查並制止這種欺騙行為。我們將站出來保護納稅人的錢。」

喬治亞州 保險 詐欺

上一則

美取消本周洲際飛彈試射 避免情勢升級

下一則

嚇阻北京效法俄 參議員提案：犯台就切斷美中金融往來

延伸閱讀

烏克蘭首都基輔接連爆炸聲 傳軍事指揮中心遭飛彈攻擊

烏克蘭首都基輔接連爆炸聲 傳軍事指揮中心遭飛彈攻擊
Omicron襲全球貨船 船員確診「翻倍」激增 打擊供應鏈

Omicron襲全球貨船 船員確診「翻倍」激增 打擊供應鏈
冬奧／芬蘭展奧運精神 滑雪好手奪金 還等最後一人完賽

冬奧／芬蘭展奧運精神 滑雪好手奪金 還等最後一人完賽

超級盃廣告 Nike、百事大贏家

超級盃廣告 Nike、百事大贏家

熱門新聞

警方封鎖通往教堂的街道，該教堂發生多名受害者致命的槍擊事件。美聯社

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

2022-02-28 23:39
前國家安全會議陸軍中校維德曼(中)表示，前總統川普、前國務卿龐培歐以及福斯新聞網(Fox News)，都煽動俄羅斯總統普亭攻打烏克蘭。資料照。(Getty Images)

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

2022-03-01 11:25
前總統川普。(美聯社)

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

2022-02-24 16:00
外帶餐點示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自Pexels)

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

2022-02-22 22:55
中國外交部發言人汪文斌。（新華網）

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

2022-02-28 13:54
麻省理工教授陳剛曾因「中國行動計畫」被捕，聯邦檢察官已於今年1月撤案。（路透）

被控間諜「貪婪、效忠中國」MIT陳剛：美國夢 變惡夢

2022-02-23 21:53

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰

普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高