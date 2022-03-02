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CBS民調：78%觀眾肯定拜登國情咨文演說

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CBS民調：78%觀眾肯定拜登國情咨文演說

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統（中）1日晚間發表國情咨文演說。美聯社
拜登總統（中）1日晚間發表國情咨文演說。美聯社

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS Ｎews)與YouGov民調機構公布最新民調顯示，拜登總統1日晚間發表就職以來首場國情咨文(State of the Union)演說，78%觀眾予以肯定，67%受訪者說聆聽演講之後對於未來感到樂觀，有20%民眾說覺得悲觀。

美國爆發新冠疫情將近兩年的此時，在這項1日晚間針對全國抽樣選出1486名成年觀眾進行民調中，54%受訪觀眾表示，聽到拜登演說之後覺得絕大部份疫情已經過去，另外46%受訪者認為疫情還會持續一段時間。

被問到對於拜登演說留下何種感想時，在可複選的選項中，67%受訪者表示對未來感到樂觀，覺得光榮的受訪者有53%，覺得有安全感的民眾為32%，覺得悲觀的受訪者有20%。另外，13%受訪者說覺得生氣，還有9%受訪民眾說覺得害怕。

統計顯示，民主黨員及獨立選民普遍肯定拜登國情咨文表現，民主黨內自由派與溫和派同樣給拜登打了高分。

哥倫比亞廣播公司新聞部分析，如同過去幾次國情咨文演說，1日晚間收看實況轉播的觀眾，絕大多數與總統屬於相同政黨，調查結果滿意度因此獲得提升。前總統川普上台之後，2018年發表的第一場國情咨文演說，當時收看觀眾裡的共和黨員比例較全國人口比例略高，民調結果顯示觀眾予以川普演說表現高度肯定。

這項民調也顯示，66%觀眾表示聽完演說後覺得美國不會參戰，34%觀眾覺得美國會捲入戰爭。

對於美國面對俄羅斯的態度，65%觀眾表示拜登表現恰到好處，30%觀眾覺得表現不夠，5%觀眾則說過於強硬。

被問到是否認為拜登政策將能有效對付俄羅斯時，71%觀眾回答可以，29%觀眾則說沒辦法。

拜登 民調 疫情

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