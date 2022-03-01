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維德曼：川普、龐培歐、福斯煽動普亭攻烏 手沾鮮血

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維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

記者顏伶如／綜合報導
前國家安全會議陸軍中校維德曼(中)表示，前總統川普、前國務卿龐培歐以及福斯新聞網(Fox News)，都煽動俄羅斯總統普亭攻打烏克蘭。資料照。(Getty Images)
前國家安全會議陸軍中校維德曼(中)表示，前總統川普、前國務卿龐培歐以及福斯新聞網(Fox News)，都煽動俄羅斯總統普亭攻打烏克蘭。資料照。(Getty Images)

2019年曾於川普彈劾作證、現已退休的前國家安全會議陸軍中校亞歷山大‧維德曼(Alexander S. Vindman)在28日刊登的「沙龍」(Salon)雜誌專訪中表示，前總統川普、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)以及福斯新聞網(Fox News)都煽動俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)攻打烏克蘭。維德曼說，共和黨助長俄羅斯侵略烏克蘭，「手上沾有鮮血」。

46歲的維德曼(Alexander S. Vindman)與雙胞胎兄弟出生於烏克蘭，三歲那年喪母之後不久，便隨父親與外婆一起逃離烏克蘭首府基輔(Kiev)。

維德曼受訪時說，川普不願違逆普亭，是導致普亭為所欲為的因素之一。他也說，川普充滿分化目地的政治手段，讓美國從內部開始變得實力虛弱。

他點名川普、龐培歐、福斯新聞網主播卡爾森(Tucker Carlson)以及其他共和黨人士，就是造成俄羅斯攻打烏克蘭的罪魁禍首。他說：「這筆帳要算在他們頭上。」

維德曼也說，2021年1月6日美國發生釀成死傷的國會暴動，凸顯美國國內政治嚴重分歧，讓普亭看到了趁機展開行動的機會。

他分析：「普亭跟川普一樣，一旦嗅出對手弱點，就會抓緊猛攻。普亭認為美國根本自顧不暇，處於弱勢，因此頻頻挑戰美國的底線，每次出手的結果都讓他覺得有利可圖。」

維德曼說：「共和黨手上沾有鮮血，烏克蘭今天會演變到如此地步，他們要承擔部分責任。」

他表示：「川普與卡爾森在俄羅斯電視節目受歡迎的程度，不亞於在美國國內的狀況，俄羅斯電視台經常播放他們的談話。這讓俄羅斯民眾留下什麼印象呢？答案就是美國是分歧的，為俄羅斯提供了機會。因此這些人現在應該要負起責任。」

俄羅斯 川普 普亭

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