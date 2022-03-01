紐時：德州今天初選結果 將可預測2022期中選舉選情

德州今天舉行初選。(美聯社)

紐約時報1日報導，2022年期中選舉勝負如何，全美各州當中率先登場的德州 初選，將能提供預測指標。共和黨 選情是否果真勢如破竹，前總統川普 勢力龐大是否導致共和黨分裂，德州議會在共和黨主導下推出選區重畫、限縮投票權規定是否對民主黨帶來衝擊，已成矚目焦點。

俗稱「心跳法」的德州州法2021年9月1日生效，一旦醫護人員能夠偵測到胎兒心跳，大約為妊娠六周之際，就禁止進行墮胎手術，遭強暴或亂倫而懷孕的案例也不例外。代表德州南部選區的聯邦眾議員當中，民主黨籍庫維拉(Henry Cuellar)是目前唯一僅存持反墮胎立場的國會議員。庫維拉上次選舉僅以些微差距險勝，這回對手陣營摩拳擦掌，準備搶下庫維拉的席次。

州長選舉方面，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)被認為可望輕鬆連任，兩名來自共和黨內極右派的挑戰者，基本上並不構成威脅。只不過，若與艾伯特上次在州長初選中獲得將近90%得票率相比，這次恐將略遜一籌，由此可見共和黨基本盤變化。

以目前民主黨情勢看來，艾伯特連任選舉將面臨的民主黨挑戰者應該是前任德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)。歐洛克連續幾個月來在德州各地拜票，上個月募款金額就有300萬元，累計募得選舉獻金則達680萬元。不過，艾伯特選舉團隊則在初選展開之前，已經擁有5000萬元選舉經費。

共和黨選舉策略顧問蘇利文(Ray Sullivan)分析，艾伯特嚴肅面對這次連任選舉，一直認真打選仗，共和黨內持續出現主流保守派及走偏激路線的右翼陣營的兩股力量較勁，「這次初選的某些結果，將能界定到共和黨的實力動能究竟來自何處」。

紐約時報分析，德州議會通過選區重畫將直接衝擊2022年期中選舉，共和黨希望在德州南部及格蘭德河谷(Rio Grande Valley)一帶乘勝追擊，尤其是爭取勞工階層拉丁裔選民支持。

展望今年期中選舉，拿下參眾議兩院多數席次是共和黨主要目標。紐約時報分析，雖然選情看好，但共和黨人卻擔心若初選結果產生非主流類型候選人，到了大選便將面臨挫敗。尋求連任的共和黨籍德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)獲得川普背書，卻讓某些德州共和黨員頗為憂慮，因為派克斯頓遭多名資深助理指控貪污，已經引起聯邦調查人員注意。

川普盟友、共和黨籍德州聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)也將參加德州檢察長黨內初選。紐約時報報導，知情人士透露，高梅特日前參加川普在德州舉行的一場造勢活動並與川普合影，但川普團隊事後卻拒絕把照便傳給高梅特，理由是不想讓高梅特在初選期間拿照片做為宣傳炒作之用。