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馬州終止與俄羅斯列寧格勒州的姊妹關係

記者張筠／馬州報導
馬州州府大樓近日亮起黃、藍色燈光，以此表達對烏克蘭的支持。（霍根辦公室提供）
馬州州府大樓近日亮起黃、藍色燈光，以此表達對烏克蘭的支持。（霍根辦公室提供）

為抨擊俄羅斯揮軍入侵烏克蘭馬州州長霍根(Larry Hogan)2月28日宣布立即終止馬州與俄羅斯聖彼得堡列寧格勒州(St. Petersburg of the Leningrad region of Russia)的姊妹州(Sister State)關係；馬州州府大樓近日也亮起黃、藍色燈光，支持烏克蘭。

霍根政府2月28日通過推特宣布，已致信俄羅斯列寧格勒州州長Drozdenko，表示由於俄羅斯總統普亭政府「無端的(unprovoked)入侵烏克蘭」，馬州決定立即終止與該州的姊妹州關係。

霍根在信中表示，不同國家的州府合作旨在「促進社區和地方政府的和平與繁榮」，基於互惠的雙邊關係與雙贏的共識，馬州和列寧格勒州政府在1993年簽署協議創建「姊妹州」的合作關係，此關係也要求「各政府對非法、有害公共秩序的行為保持警惕」。

在霍根政府宣布此決定之前，馬州州參議會主席弗格森(Bill Ferguson)28日當天也提出相關決議(resolution)，敦促州府重審與列寧格勒州的關係，他表示，關鍵不在於俄羅斯民眾，而是俄羅斯政府「入侵烏克蘭的行為不能被合法化」。

弗格森表示，外交關係和文化等軟實力至關重要，若俄羅斯停止侵略，馬州可再考慮恢復與列寧格勒州的合作關係，「在此事上，我們必須明確表態並堅守與烏克蘭站在一起的立場。」

馬州 俄羅斯 烏克蘭

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