印太協調官坎伯：美派團訪台 傳達對和平穩定持久支持

白宮印太事務協調官坎伯。資料照。(Getty Images)

俄烏戰火爆發,美國總統拜登 將派由5名前國防、國安官員組成的重量級代表團訪台。白宮印太事務協調官坎伯今天指出,這是為了傳達美方對維持和平穩定持久支持的一致性訊息。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)24日下令入侵烏克蘭 ,部分人士憂心中國國家主席習近平恐效法俄國,也對台灣採取動作。

拜登政府先是在27日派出一艘驅逐艦通過台灣海峽,今天進一步透過路透宣布,將派遣曾在2007年至2011年間擔任美國參謀首長聯席會議主席的穆倫(Mike Mullen)於3月1日至2日率團訪問台灣,充分展現美方欲穩定台海情勢的心情。

坎伯(Kurt Campbell)今天出席華府 智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)線上活動討論美歐在印太區域合作,他在談到穆倫訪團時表示,美方派非官方代表團訪問台灣,是要強調「對維持和平與穩定持久支持的一致性訊息」。

即使俄烏戰火延燒,坎伯指出,美國未來計畫維繫與印太區域的各個互動元素。他說,美方雖認知到與歐洲及烏克蘭夥伴並肩同行、緊密合作的重要性,但過去不論是二戰或冷戰時期,美國都曾同時維繫與兩大區域的緊密往來。

坎伯說:「這麼做很艱難且所費不貲,但也是必要的。我相信這是我們目前所進入時代對美國及這代美國人的要求。」

除訪台代表團外,坎伯表示,未來幾個月,外界將看到美方透過總統層級訪問,維繫與印太區域高階往來的決心,包括東南亞國家協會(ASEAN)領袖3月將首訪華府。

俄烏戰火連帶引發外界對台海情勢的憂慮,日本前首相安倍晉三27日呼籲美國應捨棄對台「戰略模糊」政策,明確表達防衛台灣。對此,坎伯今天被問及此事時低調不願回應,僅指美國政策「仍保持一致、強健、跨黨派及長期性」。

至於俄國入侵烏克蘭是否可能讓北京更膽大妄為,康貝爾表示,這場軍事爭端目前只過了幾天,要評斷任何人可能從此得到何種結論還太早。但他強調,美國會致力與中方保持開放溝通管道。

影片來源:YouTube The German Marshall Fund of the United States