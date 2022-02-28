我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

中國對烏克蘭危機反應 恐置自身公民於險地

印太協調官坎伯：美派團訪台 傳達對和平穩定持久支持

中央社華盛頓28日專電
白宮印太事務協調官坎伯。資料照。(Getty Images)
白宮印太事務協調官坎伯。資料照。(Getty Images)

俄烏戰火爆發，美國總統拜登將派由5名前國防、國安官員組成的重量級代表團訪台。白宮印太事務協調官坎伯今天指出，這是為了傳達美方對維持和平穩定持久支持的一致性訊息。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）24日下令入侵烏克蘭，部分人士憂心中國國家主席習近平恐效法俄國，也對台灣採取動作。

拜登政府先是在27日派出一艘驅逐艦通過台灣海峽，今天進一步透過路透宣布，將派遣曾在2007年至2011年間擔任美國參謀首長聯席會議主席的穆倫（Mike Mullen）於3月1日至2日率團訪問台灣，充分展現美方欲穩定台海情勢的心情。

坎伯（Kurt Campbell）今天出席華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）線上活動討論美歐在印太區域合作，他在談到穆倫訪團時表示，美方派非官方代表團訪問台灣，是要強調「對維持和平與穩定持久支持的一致性訊息」。

即使俄烏戰火延燒，坎伯指出，美國未來計畫維繫與印太區域的各個互動元素。他說，美方雖認知到與歐洲及烏克蘭夥伴並肩同行、緊密合作的重要性，但過去不論是二戰或冷戰時期，美國都曾同時維繫與兩大區域的緊密往來。

坎伯說：「這麼做很艱難且所費不貲，但也是必要的。我相信這是我們目前所進入時代對美國及這代美國人的要求。」

除訪台代表團外，坎伯表示，未來幾個月，外界將看到美方透過總統層級訪問，維繫與印太區域高階往來的決心，包括東南亞國家協會（ASEAN）領袖3月將首訪華府。

俄烏戰火連帶引發外界對台海情勢的憂慮，日本前首相安倍晉三27日呼籲美國應捨棄對台「戰略模糊」政策，明確表達防衛台灣。對此，坎伯今天被問及此事時低調不願回應，僅指美國政策「仍保持一致、強健、跨黨派及長期性」。

至於俄國入侵烏克蘭是否可能讓北京更膽大妄為，康貝爾表示，這場軍事爭端目前只過了幾天，要評斷任何人可能從此得到何種結論還太早。但他強調，美國會致力與中方保持開放溝通管道。

影片來源：YouTube The German Marshall Fund of the United States

烏克蘭 拜登 華府

上一則

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

延伸閱讀

紐約州長霍楚簽行政令 拒與俄羅斯經商

紐約州長霍楚簽行政令 拒與俄羅斯經商
國會暴動抱走波洛西講台 佛州男判刑75天

國會暴動抱走波洛西講台 佛州男判刑75天
拜登指派資深團訪台 國安高層揭來訪幕後3大意義

拜登指派資深團訪台 國安高層揭來訪幕後3大意義
拜登派代表團1日訪台 台外交部證實

拜登派代表團1日訪台 台外交部證實

熱門新聞

外帶餐點示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自Pexels)

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

2022-02-22 22:55
前總統川普。(美聯社)

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

2022-02-24 16:00
麻省理工教授陳剛曾因「中國行動計畫」被捕，聯邦檢察官已於今年1月撤案。（路透）

被控間諜「貪婪、效忠中國」MIT陳剛：美國夢 變惡夢

2022-02-23 21:53
TJ高中的入學政策歧視亞裔學生，圖為為此興訟的「太平洋法律基金會」律師威爾克斯(Erin Wilcox，前)去年在法庭外提出控訴。(美聯社)

法官判定歧視亞裔 TJ高中須終止招生新制

2022-02-27 07:20
艾米‧戈耶是樂齡會專任的家庭與照護專家，但是雖身為專家，也為了照顧雙親而破產。(取材自推特)

顧雙親竟致破產 照護專家自覺丟臉

2022-02-22 13:39
明尼蘇達州一位母親要求兒子遠離社群媒體六年，兒子依約完成約定。(取自臉書)

母付子1800元 要求6年不碰社群媒體 18歲兒完成挑戰

2022-02-24 17:29

超人氣

更多 >
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點

評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡