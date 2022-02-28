反擊美國 北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」

中國反擊美國，發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」。澎湃新聞

美國經常公開批判北京人權問題，中國國新辦今天發表「2021年美國侵犯人權報告」，全文約1萬5000字，聲稱對美國侵犯人權的狀況進行揭露。

據澎湃新聞，「2021年美國侵犯人權報告」全文約1萬5000字，除序言外，共包括六個部分，分別為：操弄疫情防控付出慘痛代價；固守暴力思維威脅生命安全；玩弄虛假民主踐踏政治權利；放縱種族歧視 加劇社會不公；背離人道主義製造移民危機；濫用武力制裁侵犯他國人權。

報告指，2021年，劣跡斑斑的美國人權狀況進一步惡化。政治操弄導致新冠肺炎 死亡病例激增，美國新冠肺炎確診病例達3451萬例，死亡病例達48萬例，兩項數據均居世界各國之首。

而槍擊事件致死人數再創新高，全年共發生693起大規模槍擊事件，比2020年增長10.1%。虛假民主踐踏民眾政治權利，美國有49個州提出超過420項限制選民投票的法案，民眾對政府的信任度接近1958年以來的歷史低點。

針對少數族裔特別是亞裔 的歧視攻擊愈演愈烈。紐約市針對亞裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。暴力執法讓移民難民的處境更加艱難。與此同時，美國單邊主義行徑在全球製造了新的人道災難。

報告並稱，2021年，美國「人權衛士」人設徹底崩塌，打著維護人權幌子的領導人民主峰會淪為鬧劇。眾多國家在聯合國人權理事會第48屆會議上譴責美國是世界人權事業最大的破壞者，並敦促美國解決自身嚴重人權問題。