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美國祭出的出口限制 將從這些層面制裁俄羅斯

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美國祭出的出口限制 將從這些層面制裁俄羅斯

編譯陳律安／綜合外電
美國對俄國祭出出口限制，主要將衝擊俄羅斯的科技業者。路透
美國對俄國祭出出口限制，主要將衝擊俄羅斯的科技業者。路透

在俄羅斯進軍烏克蘭後，美國24日對俄國實施出口制裁，限制一系列美國製產品、以及採用美國技術製造的外國貨品外銷至俄國。

相關規範會產生哪些影響？以下是路透訪問六位美國貿易法專家後彙整的資料。

美國對俄國的制裁新增哪些項目？

美國公司要對俄國銷售電腦、感測器、雷射、導航工具、電信、航太及海事設備前，須事先取得許可證，而美國政府在多數情況下將禁止出口。

律師事務所Rope & Gray合夥人亞當斯說，「我們預期會有全面制裁，這的確相當全面。」

美國的出口新規，也迫使以美國設備在海外生產的科技產品，在運往俄國前，須先取得美國核准，與近年來首先用在華為身上的禁令相似。

哪些美國企業將首當其衝？

法律專家表示，許多美國企業為求謹慎，可能選擇完全停止將產品賣給俄國。

美國的調查數據顯示，去年美國對俄國的出口額僅約64億美元，近年來主要外銷產品為工具機和汽車。對俄國企業而言，最嚴重的打擊將來自美國對外國貨品的限制。

許多以美國設備製成的亞洲產品最終也是運往俄國。歐盟逾24個成員國、英國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭都實施類似出口限制，以打壓俄國的行動。

俄國將受到何種影響？

美國前副貿易代表、新美國安全中心資深研究員基爾克里斯說，美國對俄國的出口限制，將使俄國科技停滯不前，因為「你無法引進新科技到國內」。

前商務部出口官員、戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家萊茵施表示，這項出口限制的效果將是漸進式的，「他們最終會感受到苦痛，但可能要等到幾個月後。這並非立即的重拳」。

哪些科技未納入出口限制？

美國的出口限制排除了家電等消費性產品、人道物資、和飛安科技產品。美國也允許手機出口，只要不是直接送到俄國政府官員或相關人等手上。

消費者加密技術也未受限，一位律師表示，這代表美國和盟友不希望擾亂抗議人士和媒體。不過，不排除美國可能擴大制裁範圍。

基爾克里斯表示，美國這項新規的合作夥伴尚未包含南韓，然而南韓的援助至關緊要，這可以避免俄國從南韓取得晶片。

俄國 南韓 澳洲

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