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德州夫妻赴烏克蘭領養男童遇緊張情勢 所幸驚險逃脫

記者顏伶如／綜合報導

華盛頓郵報25日報導，德州居民賈葛(Theron Jagge)與妻子凱西‧賈葛(Kelci Jagge)前往烏克蘭領養男童，剛好遇到俄羅斯即將對烏克蘭開戰的緊張情勢，剛完成領養手續的4歲兒子魯斯朗(Ruslan)在機場被擋下，險些無法出境。

報導指出，就在俄羅斯即將進攻的消息甚囂塵上之際，賈葛夫妻2月11日飛車趕往美國駐烏克蘭大使館，希望在使館人員緊急撤離之前，趕辦完成剛領養男童的簽證文件。

來自德州聖安東尼奧的賈葛夫妻，兩周之前抵達烏克蘭，準備從烏東地區頓內次克(Donetsk)一家孤兒院領養患有腦性痲痺(cerebral palsy)的魯斯朗。

賈葛受訪時說，司機在基輔街頭一路飆車，抵達美國大使館時，大門正在關閉，司機與口譯人員使盡渾身解數，「他們基本上把我們推到門裡，讓使館不得不接受我們」。

兒子的簽證辦妥之後，賈葛原以為接下來將一帆風順，不料真正的考驗才將開始。

2月12日清晨，賈葛夫妻帶著魯斯朗準備搭乘當地時間早晨6時班機踏上返美之旅，在機場卻被烏克蘭海關人員擋下。賈葛一行被帶到機場辦公室，烏克蘭官員告知，根據烏克蘭法規，魯斯朗必須完成30天等待期，才能出境。

當時13萬俄羅斯軍隊已經進駐烏克蘭邊境，戰爭一觸即發。美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)透過媒體向烏克蘭境內所有美國公民喊話，呼籲「趕快撤離」。

賈葛指出，在機場被擋下時，魯斯朗健康狀況正在惡化，開始發燒，還有肺炎，還因為停止用藥而出現藥物戒斷症狀。他說，當時最害怕的問題，就是萬一兒子的藥品用完了，接下來該怎麼辦。

他說，在機場被滯留7小時仍然交涉未果，班機已經錯過，最後只好回到基輔市區一處公寓，但發現戰爭危機已經升高，當地區民接到通知要為萬一斷電預先儲存飲用水及生活必需品。

賈葛指出，在一名律師協助下，14日終於收到獲准離境的通知，但從烏克蘭離開的班機已經少之又少，他只能訂到飛往土耳其伊斯坦堡(Istanbul)的班次，輾轉回到美國之後，馬上將魯斯朗緊急送醫。

賈葛說，魯斯朗現在仍在加護病房，不過病情已有大幅改善。已經育有一名11歲女兒及3歲兒子的賈葛說，魯斯朗出院後，一家五口終於可以團圓。

回憶匆忙逃離烏克蘭的過程，賈葛受訪時說，其中任何環節只要出現差錯，「我們現在就很可能還在烏克蘭，魯斯朗則可能奄奄一息，或者已經沒命」。

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