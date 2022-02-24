跪頸案 3警見死不救 「侵犯佛洛依德民權」罪成

前明尼亞波利斯市三名警察昆恩(自左起)、萊恩和邵都，侵犯佛洛依德民權的罪名，24日被聯邦陪審團裁定成立。(美聯社)

明尼蘇達州聯邦法院的陪審團24日裁定，前明尼亞波利斯市三名警察 見死不救，侵犯被壓頸致死的非裔佛洛伊德 (George Floyd)民權的罪名成立。

違反聯邦民權而導致死亡的定罪可被判終身監禁甚至死刑，但如此嚴厲的判罰極為罕見，等候量刑期間，三名警察均保釋在外。

46歲的佛洛伊德2020年5月25日戴著手銬、面部朝下，被白人警察沙文(Derek Chauvin)跪頸九分半鐘窒息而死，昆恩(Alexander Kueng)、萊恩(Thomas Lane)和邵都(Tou Thao)三警被控剝奪佛洛伊德接受治療的權利，邵都和萊恩還被控沒有制止沙文。萊恩是白人、昆恩為非裔、邵都是苗族後裔。

萊恩、昆恩和邵都還被控協助和唆使謀殺與過失殺人，6月將在州法院受審。

白人警察當街壓頸致死非裔被認為是種族不公，在明尼亞波利斯引發抗議，並迅速傳播到全國和世界。沙文去年被州法院定罪謀殺，12月在聯邦審判中認罪。

昆恩和萊恩接到佛洛伊德在商店使用假鈔的報警後趕來處理，沙文和邵都前來支援，他們試圖將佛洛伊德推進警車時，雙方發生爭執。視頻顯示，昆恩跪在佛洛伊德的後背，萊恩抓住他的腿，邵都在驅趕圍觀者和指揮交通。

在一個月的審判期間，檢方指控三名警察違反基本訓練，沒有讓佛洛伊德起身，也沒為他做心肺急救術，佛洛伊德當時被窒息的十分嚴重，即使沒有受過基本救護訓練的人也看得出他需要救治。檢方說，面對沙文窒息佛洛伊德的舉動，三名警員選擇不做任何事。但辯方表示，三名警員的經驗不足，沒有接受適當的訓練，而且沙文是資深警員，都要聽他的意見，他們不是故意侵犯佛洛伊德的民權。

作證時新科警員昆恩和萊恩說，沙文是資深警員；邵都則表示佛洛伊德若需治療是由其他警員負責，不歸他管。

陪審團成員是從全州遴選，12名陪審員為八名女性和四名男性，似乎全是白人，但種族和年齡沒有公布。一名可能是亞裔的女性22日被排除進入陪審團，一名似乎為亞裔的男性成為替補陪審員。而州法院審判沙文謀殺指控的陪審團，則是一半白人和一半非白人。