中國呼籲各方克制 控美國向烏克蘭運千噸軍火

中國外交部發言人華春瑩。新華社

俄烏戰火爆發，中國外交部發言人華春瑩 24日在記者會上，除指控美國不應告訴中國要「怎麼做」以外，她還指控是美國在一段時間以來，不斷推高緊張、煽動戰爭危險，包括運素至少價值15億美元、1000多噸的武器彈藥，並呼籲各方保持克制，避免局勢失控。

對於俄烏情勢，華春瑩24日表示，中方正在密切關注最新的事態，我們也呼籲各方保持克制，避免局勢失控。

華春瑩指出，中方已經多次表明了立場，烏克蘭 問題有著非常複雜的歷史背景演變到了今天這種局面，是各種因素共同作用的結果。

她坦言，中方注意到今天俄羅斯 國防部也有表態，稱其武裝力量不會對城市實施導彈、航空和火砲的襲擊，中方密切關注當前最新事態的發展，希望地區能夠保持和平。

她重申中方立場，表示「我們認為，安全應該是共同合作和可持續的安全，各方的合理安全關切應該得到尊重和解決，我們希望各方仍然不要把和平大門給關上，還是要繼續致力於對話和協商談判，能夠努力盡快緩解事態，不要使局勢進一步的升級。」

值得注意的是，華春瑩還在稍早回應烏克蘭問題時，指控美國一段時間以來，一直在不斷推高緊張、煽動戰爭危險，包括美國向烏克蘭運送了至少價值15億美元、1000多噸的武器彈藥。

華春瑩反問，在那個時候，如果各方都是在做勸和工作，一起來審視一下烏克蘭問題，尊重和照顧彼此安全關切，合理解決，妥善使局勢軟著陸，情況會是怎麼樣？她指控，那些跟在美國後面煽風點火，而火燒起來了以後卻指責別人見火不救的，這真不是一種負責任的行為。

另一方面，華春瑩還說，目前這樣的情況和局勢與歐洲的利益肯定是背道而馳，希望歐方也認真思考，到底怎麼樣才是真正有利於維護歐洲的和平與穩定、怎麼樣才能真正地有利於歐洲的長治久安。

稍早，華春瑩也針對美國國務院發言人呼籲，中方應基於尊重國家主權和領土完整，敦促俄羅斯讓步時，反駁說「美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做。」

她也駁斥美方暗示，俄羅斯有中國背後支持才行動的說法，並指中俄聯合聲明中，中俄加強戰略溝通協調，堅定的維護聯合國在國際事務中發揮核心協調作用，在國際體系堅定維護包括聯合國憲章宗旨和原則在內的以國際法為基礎的國際秩序，恰恰是負責任的表現，是維護國際戰略安全與穩定的積極的因素。