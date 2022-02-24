前美國務卿歐布萊特：俄犯烏下場 如蘇聯占領阿富汗

前國務卿歐布萊特 。(路透)

俄羅斯出兵烏克蘭 ，國際同聲譴責。1997年至2001年擔任美國國務卿的歐布萊特（Madeleine Albright）認為，俄羅斯總統普亭 全面入侵烏克蘭，將鑄下歷史大錯。

歐布萊特在紐約時報發表評論說，2000年初，他初次會晤時任俄羅斯代理總統的普亭，當時柯林頓政府官員只知普亭是蘇聯國安會（KGB）情報員出身，對他所知有限。兩人在克里姆林宮晤談時，普亭面無表情，滔滔談論重振俄羅斯經濟和鎮壓車臣叛亂分子的決心。

歐布萊特在搭機返美途中，記錄普亭給她的印象：「普亭個子小，臉色蒼白。冷漠到近似爬行動物般（冷血）。」普亭宣稱明白柏林圍牆為何倒塌，卻說蘇聯分崩離析出乎他意料並且「令他難堪」，因此「決心重拾昔日光榮」。

如今俄羅斯入侵烏克蘭，讓歐布萊特回想起當年與普亭晤談三小時的往事。兩人會後這20多年期間，普亭打擊政敵，累積政經勢力，同時在前蘇聯土地上一步步重建勢力範圍。如同其他專制獨裁者，普亭把自己的利益與國家利益畫上等號，把反對者視為叛國者。他相信美國憑武力宰制所屬地區，所以俄羅斯也有權這麼做。

為此，普亭多年來設法美化國際形象、擴大俄羅斯軍事和經濟勢力、削弱北約組織（NATO）、分化歐洲並離間歐美關係。這一切如今看來都與烏克蘭有關。

歐布萊特直言，普亭揮軍侵略烏克蘭，是「歷史性的錯誤」。

她說，侵略烏克蘭並不會讓俄羅斯步上重拾昔日光榮之路，反而會讓普亭背上歷史罪人的罵名，因為這麼做讓他的國家變得外交孤立、經濟癱瘓、戰略脆弱，得面對一個更團結、更強大的西方聯盟。

歐布萊特說，普亭若下令全面入侵並占領整個烏克蘭，勢必觸動更嚴厲、大規模的國際制裁。那將摧殘俄國經濟，也會重創他身邊貪腐的權貴親信，進而搖撼普亭領導地位。而一場血腥、悲慘的戰爭，勢必耗盡俄羅斯的資源，犧牲俄羅斯人民的性命，並逼迫歐洲降低對俄羅斯能源的依賴——德國停止驗收「北溪2號」天然氣管線，已經啟動這個過程。

歐布萊特預言，俄軍的侵略行為，幾乎確定會促使北約大舉鞏固東側防護，並考慮派兵常駐波羅的海國家、波蘭和羅馬尼亞。烏克蘭人民也將武裝起來反抗，並獲得西方強力支援。

她說：「這絕不會是2014年俄羅斯併吞克里米亞的翻版；未來的情況倒可能令人聯想起1980年代蘇聯占領阿富汗的下場。」最後蘇聯以撤軍阿富汗收場，被視為重大挫敗，也是蘇聯由盛轉衰終致解體的主因。

歐布萊特呼籲，普亭必須明白，「二次冷戰」未必對俄羅斯有利，即使俄羅斯擁有核武。她說，美國在幾乎各洲都有堅強的盟友，普亭的友人則是阿薩德（敘利亞總統）、盧卡申科（白俄羅斯 總統）、金正恩（北韓最高領導人）之流。

普亭和中國大陸國家主席習近平愛說，當今是「多極世界」，非美國獨霸。歐布特認為這是顯而易見的事，但這不表示，強權國家就有權利切割勢力範圍，納入自己的「殖民帝國」版圖。

烏克蘭的主權與領土必須尊重，不論與其毗鄰的國家為何。今天，偉大的國家都必須接受這個觀念，普亭也不應例外。這個觀念是西方外交的基礎，也界定「法治的世界」與「藐視規則的世界」之間的差別。