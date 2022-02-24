紐時：麥卡錫爭取共和黨各派支持 目標出任眾院議長

眾議院少數黨領袖麥卡錫一方面拉攏共和黨主流派，同時又為主張國會暴動是合理手段的黨內極端派辯護，處境如同政治走鋼索，目標在於爭取成為下屆眾院議長。(美聯社)

紐約時報24日報導，眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)一方面拉攏共和黨 主流派，同時又為主張國會暴動是合理手段的黨內極端派辯護，處境如同政治走鋼索，目標在於爭取成為下屆眾院 議長。

共和黨若在今年11月期中選舉取得眾院多數席次，身為共和黨眾院黨團領袖的麥卡錫，就必須凝聚全黨共識並結合金主實力，還要讓中間偏右的傳統主義者以及沉默低調的保守派人士都願意相挺。

報導分析，麥卡錫還需要爭取的最後一支派系，規模雖小，勢力卻極為龐大，那就是選擇與前總統川普 站在同一邊，希望共和黨由川普當家的黨內極端主義者。共和黨內挺川勢力對於共和黨主流派向來抱持懷疑，甚至公開展現敵意，而麥卡錫則靠黨內主流派力量而崛起。

麥卡錫掌理共和黨眾院黨團之後，共和黨政治生態已經出現變化。在鞏固個人勢力的過程裡，麥卡錫讓黨內極右派邊緣份子得以壯大，把自己的政治前途也綁在一起。

將在華盛頓州角逐共和黨聯邦眾議員黨內初選的肯特(Joe Kent)便說：「過去的時空環境裡，找麥卡錫一樣的人當領導是有道理的，可是我們在眾議院需要有新的領導階層。」肯特將挑戰現任共和黨籍華州聯邦眾議員潔米‧波特勒(Jaime Herrera Beutler)。川普因國會暴動二度遭國會彈劾時，波特勒投票贊成彈劾的10名共和黨聯邦眾議員之一。

肯特說，麥卡錫習慣於舊時代窠臼，「但我們的任務應該是阻撓及糾舉，而不是取得協議」。

一名共和黨籍聯邦眾議院匿名接受紐時訪問表示，麥卡錫積極運作確保繼續掌權，可是黨內某些成員已經變得非常極端，麥卡錫的黨內勢力受到牽連，變得不穩。

深受川普青睞的福斯商業網(Fox Business Network)前任新聞主播道布斯(Lou Dobbs)，上周在播客節目中與極右派挺川大將佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)對談時便說，麥卡錫其實是個「虛有其表的共和黨員」(Republic In Name Only，RINO)，沒資格角逐眾院議長，「虛有其表的共和黨員」是川普用來抨擊黨內同僚的用詞。

紐約時報分析，麥卡錫接下來仍將面臨某些特殊考驗，包括可能收到眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會(House Select Committee)傳票。麥卡錫已聘請知名華府律師布爾克(William A. Burck)商討因應之道。

報導指出，目前麥卡錫投注大量時間，企圖影響川普，每隔一周便與川普通話或見面，同行還有麥卡錫首席政治助理、川普任內的白宮政治事務主任傑克(Brian Jack)。

不過，川普現任及前任助理則透露，川普與麥卡錫的關係雖然友善，但川普卻認為麥卡錫忠誠度不夠，對於共和黨在期中選舉應該推派哪些候選人，兩人看法也不一致。消息人士說，麥卡錫心知肚明，自己對川普的影響力十分有限，但卻沒有放棄嘗試。