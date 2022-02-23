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美中關係緊張…尼克森訪中50年 國務院：暫無紀念計畫

中央社／華盛頓23日專電

美國前總統尼克森訪中滿50周年，北京曾指美中將舉辦系列紀念活動。但美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，有些周年美方會紀念，有些不會，目前沒有針對尼克森訪中發聲明的計畫。

尼克森（Richard Nixon）1972年2月21日前往中國，進行為期八天的歷史性訪問。同月28日中美在上海發表聯合公報（上海公報），打破美國與中共20多年來對抗關係，為兩國關係正常化鋪路。美國隨後於1979年1月1日與中華民國斷交，並與中國正式建交。

中國外交部發言人趙立堅本月初表示，今年是尼克森訪中暨上海公報簽署50周年，中美雙方近期將舉辦一系列紀念活動。但截至目前，美國政府對此並無任何表示。

有媒體今天在例行簡報會上詢問普萊斯，不論美中關係多緊張，尼克森當初訪中可說是突破性之旅，為美中建交奠下基礎，照理說美方對此應會有所提及才對。該名記者直問：「還是你們對此事感到難堪，認為根本不該發生？」

普萊斯否認是後者情況。他低調表示，有些周年美國會紀念，有些不會；就他所知，目前沒有針對尼克森訪中50周年發聲明的計畫。

該名記者繼續追問指出，很多沒這麼重要的周年活動，都有獲得美方關注，但尼克森訪中此等重大事件的周年，卻似乎被忽視。

普萊斯駁斥說，他不認為美國是在忽視，「我可能不會把沒發聲明跟忽視劃上等號」。

中華民國 國務院 北京

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