挺川派共和黨眾議員蓋茨：當面勸進川普角逐眾院議長

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz，圖)22日表示，已經當面勸進前總統川普應該角逐眾院議長，但川普似乎沒被說動。路透

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員 蓋茨(Matt Gaetz)22日表示，已經當面勸進前總統川普 應該角逐眾院 議長，就算只當「三小時到四小時也行」，唯一目的就是擠掉民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，但川普似乎沒被說動。

蓋茨22日接受前任白宮助理葛爾卡(Sebastian Gorka)主持的廣播節目「美國第一」(America First)訪問時說，晚餐時當面力勸川普應該角逐下一屆眾院議長。

蓋茨說，在餐會上當面對川普分析，假如順利當上眾院議長，並不需要做太多事，甚至只當「三小時到四小時也行」，不必當滿一整天。

談到如何嘗試說動川普，蓋茨指出：「我跟他說，您甚至不必當眾院議長當滿一整天，只要當個三小時或四小時就可以了」。

力拱川普當眾院議長的假設前提是，共和黨在今年期中選舉選情看好，被認為有機會贏得眾院多數席次。蓋茨認為，一旦共和黨掌握眾院多數席次，就能擠下波洛西。

「商業內幕」(Business Insider)報導分析，由於眾院議長是在聯邦眾議員之間產生，若根據蓋茨盤算，川普則必須先參加聯邦眾議員選舉，並且當選。

蓋茨受訪時說，川普當上眾院議長之後，就可以發表一篇「偉大的演說」，並針對眾議院架構做出某些改革，然後就可以下台。

至於為何認為川普是出任眾院議長的最佳人選，蓋茨則說：「我只是覺得，美國人民值得見證波洛西把議事槌交給川普的那一幕。」

蓋茨勸進川普出任眾院議長已有一段時間。去年12月，蓋茨曾說向川普提議角逐眾院議長，去年7月間也曾為川普出任眾院議長的構想展開宣傳。不過，蓋茨在22日的訪問中坦承，不確定是否已經說服了川普。

「商業內幕」報導，一名川普發言人去年12月間曾說，川普對於出任眾院議長的意願為「零」。