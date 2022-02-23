華郵：全美只剩夏威夷州未放寬口罩令

新冠疫情逐漸趨緩之際，全美只剩夏威夷州還沒放寬口罩令。圖為夏威夷Sandy Beach。(Getty Images)

華盛頓郵報23日報導，新冠疫情 逐漸趨緩之際，全美只剩夏威夷州還沒放寬口罩 令，其他各州則分別在未來幾周，便將紛紛取消或調整強制民眾戴口罩的規定。目標超商(Target)、蘋果公司(Apple)等擁有實體店面的零售業者，本周也宣布將放寬口罩規定。

先前Omicron變種病毒導致確診案例飆升期間，郵輪 業者推出標準更嚴格的口罩令，但包括挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)、皇家加勒比海國際郵輪(Royal Caribbean International)在內的業者近日均表示，將對已接種新冠疫苗的遊客放寬戴口罩規定。新冠疫情爆發初期，多起發生於豪華郵輪的感染案例，成為國際媒體報導焦點。

到目前為止，美國疾病管制暨預防中心(CDC)的防疫指南仍是，已接種疫苗的民眾在室內空間以及染疫風險高的環境底下，還是應該戴口罩。華盛頓郵報報導，以疾管中心頒布標準來看，全美超過95%地區的民眾，迄今仍應該戴口罩。

每日新增確診案例一路下降，疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周已經表示，正在檢討防疫建議指南。她說：「當疫情好轉之時，對於戴口罩等建議，希望能讓民眾能稍微休息一下，如果疫情再度惡化，也要有辦法恢復實施。」

華盛頓郵報報導，根據22日公布的謝納學院研究中心(Siena College Research Institute)最新民調，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)讓室內口罩令屆滿失效近兩周後，高達45%紐約民眾認為，口罩令其實應該存在。

紐約州室內戴口罩規定已於2月10日屆滿。在這項針對800名紐約州登記選民進行的調查中，20%受訪者認為口罩令結束的時機剛好，31%受訪者則說，口罩令早就應該終止，45%受訪民眾則說口罩令其實仍應存在。

謝納學院研究中心民調專家葛林柏格(Steven Greenberg)在新聞稿中表示，對於室內空間是否應該戴口罩，民意並沒有明顯共識，但調查顯示認為應該戴口罩的民眾似占多數。