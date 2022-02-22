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前亞太助卿：公報精神仍是美中基礎

記者張文馨／專題報導
國務院前亞太助卿羅素。(路透)
國務院前亞太助卿羅素。(路透)

上海公報為美中三公報之首，美國官員談及美中台關係必稱美國的「一個中國政策」是基於台灣關係法、美中三公報和六項保證；國務院前亞太助卿、紐約智庫亞洲協會政策研究所副主席羅素接受本報專訪表示，在動態變化和不穩定的環境下，公報精神仍是美中交往（engagement）的重要元素，是構成雙邊關係的基礎。

美國政府詮釋「一中政策」，過去說的是基於「台灣關係法」和「三公報」，國會2016年通過決議重申六項保證內容、時任國家安全顧問波頓2019年解密公開，一中政策的基礎就包含「一法、三公報、六保證」，拜登政府反覆強調，美國的一中政策沒有改變。

各自解釋三公報 已行之有年

羅素表示，北京的「一個中國原則」和華府的「一中政策」本就大相逕庭；隨著時間推移，雙方都以符合各自利益，反映環境變化的方式，片面解釋三公報。

例如，前總統雷根在817公報中同意逐步停止對台軍售，實際上歷任美國總統都沒這麼做；中共前領導人鄧小平提出和平統一的計畫，鄧氏和繼任者們從未放棄軍事行動選項。

羅素表示，中國如今對一中原則的解釋愈發僵化，對台態度與行為咄咄逼人；而美國加倍努力付出以維持穩定現狀，助台強化國防威懾力，並創造台灣民主和經濟的發展空間，均基於一中政策，絕非中方批評的「掏空一中」。

「維持公報比放棄更有價值」

美國在台協會前處長、卡內基和平基金會客座學者包道格對本報表示，即使三公報的部分內容已發生變化，為了維護已取得的和平成果、台灣自治及區域穩定，「維持公報所同意的內涵可能比片面放棄公報更有價值」。

包道格和羅素均認為美中將走向競爭，包道格說，競爭會加劇，但美中得顧慮內外變局來調整各自的優先事項；羅素則說，可能會走向民主和威權兩大系統的競爭，各自強化軍事力量，且在科技和地緣優勢領域激烈競爭，爭相表現「誰讓人民過上好日子」。

不過，羅素說，這並非冷戰，中國的意識形態不似能團結其他國家對外競爭，世界各國也無意做出「非美即中」的選擇，他們尋求與美中都建立能促進自身利益的經濟等各面向關係。

羅素表示，正如拜登政府所稱，與中國交往將基於「對抗」、「競爭」、「合作」，合作並非某方施恩或妥協，美國必須專注國內更新（包含重建美國經濟、強化美國基礎建設）和與理念相近國家多邊合作，促成公平競爭的健康環境，才是「中國戰略」的重要元素。

應聚焦「中國戰略」和平成果

包道格則說，所謂「中國戰略」應聚焦在維護40多年來取得的和平穩定與發展成果，進一步延續擴大。

至於台灣，羅素表示，聰明的不對稱國防戰略以及可恃的嚇阻力量，是台灣自我捍衛的最佳方式；此外，台灣的安全需要提升到北京準備好耐心以對，且甘於現狀的程度，這意謂著要具備一種智慧，避免採取某些行動，使中方領導人認為必須不計代價、甚至失去未來統一機會也要動手。

包道格說，美中台關係中談了很多軍事層面，外交、共同經濟利益和克制方面不足，此時應專注維持台灣在艱難環境下取得的驚人成就，同等看待台灣的自我防衛、經濟活力和蓬勃民主。

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