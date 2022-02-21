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未經同意拍攝女助理照片 內布拉斯加州議員陷風暴

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍內布拉斯加州參議員葛羅尼(Mike Groene)。美聯社
共和黨籍內布拉斯加州參議員葛羅尼(Mike Groene)。美聯社

一名內布拉斯加州參議院女助理日前提出職場性騷擾投訴指出，在毫不知情的狀況下遭到上司66歲共和黨籍內布拉斯加州參議員葛羅尼(Mike Groene)拍片，存於葛羅尼電腦當中的照片檔案包括身體部位的局部特寫照片，並加註性暗示文字。民主黨籍州參議員要求州檢察官及州警展開犯罪調查，葛羅尼則說將辭職以避免家人受到更多難堪。

「內布拉斯加日出新聞」(Nebraska Sunrise News)日前報導，州參議院女助理克莉絲汀娜‧柯尼寇(Kristina Konecko)借用上司葛羅尼筆記型電腦處理公務時，發現電腦裡存有她的大量照片。這些照片都是葛羅尼未經她同意的狀況下拍攝，包括身體部位的局部特寫，還加註性暗示文字。

柯尼寇本月初向州議會提出遭受職場性騷擾投訴之後，民主黨籍內布拉斯加州參議員梅根‧杭特(Megan Hunt)20日致函州檢察官彼得森(Doug Peterson)及州警，要求針對葛羅尼展開犯罪調查。

葛羅尼接受美聯社訪問時說，願意主動辭職以免家人受到更多難堪。他也表示，將退出角逐內布拉斯加州大學董事會(University of Nebraska Board of Regents)。

葛羅尼受訪時坦承拍攝柯尼寇照片，但強調照片內容都是無害的，並沒有性暗示。他表示，柯尼寇在電腦裡發現照片的第一時間便提出質疑，他也立即道歉，以為事件就此畫下句點。

彼得森辦公室及內布拉斯加州州警發言人均表示，正針對杭特來信內容進行了解。

美聯社報導，柯尼寇表示事發之後從來不曾被下令噤聲，「但因為可能展開正式調查，我不便發表更多評論」。她表示，非常感謝社會大眾給予高度支持與鼓勵。

2020年，葛羅尼宣布為自己感染新冠病毒而慶祝，引發輿論爭議。他表示，染疫可以得到免疫力。他在2020年11月寫給州議會同僚的信中指出：「我的願望終於實現，得到了新冠病毒。我一直覺得遲早會染疫。」

內布拉斯加州 性騷擾 參議員

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