我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

美東塞港情況惡化 查爾斯頓港估4月中才緩解

編譯洪啟原／綜合外電
讓美國進口商倍感挫折的供應鏈阻塞情況正擴大至美國更多港口。美聯社
讓美國進口商倍感挫折的供應鏈阻塞情況正擴大至美國更多港口。美聯社

在美國南卡羅萊納州查爾斯頓港外等待進港卸貨的貨櫃船數量，已從上月的19艘暴增至30艘，反映讓美國進口商倍感挫折的供應鏈阻塞情況正擴大至美國更多港口。

南卡羅萊納州港務局負責人紐森（Jim Newsome）表示，貨櫃船塞港預估到4月中才會緩解，此前的預估是3月中緩解。

查爾斯頓港是美東第四大貨櫃進口港口，但塞港情況正日益變得嚴重，此時困擾美西的洛杉磯港和長灘港逾一年的塞港情況顯然持續緩解，但以歷史標準來看，停泊船隻數量依然驚人。

根據南加州海事交易所的數據，17日在加州港口外海停泊的船隻數量降至72艘，壅塞情況比1月9日調查的109艘高峰有所緩解。

美國進口激增，是因急於回補在新冠疫情初期消耗的庫存，且零售業者急於滿足強勁的消費需求，這些因素造成貨運處理設備、卡車司機以及倉儲空間同步吃緊。

以進口貨櫃數量來看，查爾斯頓港去年處理129萬4,901只20呎標準貨櫃，創歷史新高，比2020年勁增24.5%，成為其中一個進口貨櫃數量年增逾20%的美東港口。

查爾斯頓港在去年感恩節前後開始塞港，當時有大量購物季庫存訂單的貨物運抵美國，海運業者和託運客戶設法將貨物從美西港口轉至其他港口，導致部分美東港口塞港。

加州 南卡 洛杉磯港

上一則

拜登擬放寬川普政策 移民領福利仍可申請身分

下一則

亞裔女隆胸亡 科州亞裔醫師、麻醉護士同被控罪

延伸閱讀

槍枝受害人 將可告相關業者賠償責任

槍枝受害人 將可告相關業者賠償責任
比照德州墮胎法 加州提控槍令反制

比照德州墮胎法 加州提控槍令反制
維持室內口罩令 洛縣委意見分歧

維持室內口罩令 洛縣委意見分歧
加州擬實施限制攻擊武器新法規

加州擬實施限制攻擊武器新法規

熱門新聞

郭文貴15日向康州橋港聯邦破產法院申請破產，申請書上明列所剩資產僅5至10萬元，債務卻高達1到5億元。(路透)

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

2022-02-16 20:01
美國疾病防治中心正在重訂從戴口罩指南到檢測規定等所有相關規範。（路透）

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

2022-02-13 18:26
農業部表示酪梨(avocado)即將缺貨。(美聯社)

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

2022-02-15 11:11
圖為西雅圖一家醫院，醫護人員正準備照顧新冠病人。(美聯社)

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

2022-02-18 09:23
美國脫口秀演員海瑟（HEATHER McDonald）。圖／翻攝自IG @heathermcdonald

脫口秀演員諷「得不到新冠」即倒地 觀眾笑畢驚覺出事

2022-02-16 13:08
1994年，王乾和爸媽在紐約布魯克林的家中。(王乾提供)

世界OnAir／從無證客到律師 華裔作家王乾回憶錄暢銷

2022-02-15 16:16

超人氣

更多 >
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
裝潢老師傅提醒「陽台客廳別打通」 4缺點要注意

裝潢老師傅提醒「陽台客廳別打通」 4缺點要注意
冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴

冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威15金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威15金居首