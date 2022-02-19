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法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

中央社／華盛頓18日電
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

美國國會山莊去年1月6日遭前總統川普的支持者攻擊，法官今天裁定，川普在此案不享有總統豁免權，對他提告的訴訟案可繼續進行。

有數起訴訟針對川普提告，認為他對於支持者襲擊國會山莊時犯下的暴力行為應負直接責任。

法新社報導，華盛頓特區法官梅塔（Amit Mehta）裁定，基於川普當天的舉動屬「非官方行為」，「完全關乎他為了連任所做的努力」，而這並不在總統豁免權的範圍內，因此可受理這些訴訟案件。

梅塔在長達112頁的調查結果中寫道：「否認總統的民事損害豁免權是不小的一步。」他說：「法院充分瞭解這項裁定的嚴重性。」

梅塔還說，事發前，川普向聚集在華府的數以千計支持者發表演說，可以「合理」視為「號召集體行動」。

共和黨籍的川普向支持者發表演說後不久，一群揮舞「川普2020」旗幟的群眾沿著國家廣場遊行到美國國會，其中數百人強行闖入國會大廈。

與此同時，川普在推特批評當時的副總統潘斯（Mike Pence）未阻止國會對民主黨籍拜登的勝選認證程序。梅塔說，此舉與闖入國會山莊的人形成「默契」。

聯邦眾議院特別調查委員會已收集數百頁文件、訊息及證詞，正檢視川普當天的角色，調查負責人說，川普曾試圖隱匿其中一些資料。川普則反批調查案是「獵巫」。

川普 遊行 拜登

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