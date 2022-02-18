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上課叫學生「中國佬」 喬治城法學教授道歉

編譯潘勛／綜合18日電
喬治城大學法律教授韋爾洛因講課使用「中國佬」一詞與一名華裔學生對話而掀起風波，翌日發表書面道歉。圖為喬治城法學院。(取材自YouTube)
喬治城大學法律教授韋爾洛因講課使用「中國佬」一詞與一名華裔學生對話而掀起風波，翌日發表書面道歉。圖為喬治城法學院。(取材自YouTube)

喬治城大學法律教授韋爾洛(Franz Werro)因日前講課使用「中國佬」(Chinaman)一詞與一名華裔學生對話，遭拍成視頻貼上推特網站而掀起風波，翌日立即發表書面道歉，表英語並非自己母語，並不了解Chinaman一詞的歷史涵義，日後定會小心措詞用語。

國家廣播公司新聞網(NBC News)17日報導，韋爾洛日前在班上講課時說，「好，不知有沒其他沒說清之處，你覺得如何，中國佬先生？抱歉沒記住你的姓名，請你再告訴我一下。」

中國佬一詞源自19世紀，大致用來蔑稱中國移民工及商販；弗里堡大學(Fribourg University)官網教職員項目指出，韋爾洛國籍為瑞士，除該校以外，另任職喬治城大學。

喬治城大學法學院發言人回應國家廣播公司新聞網詢問時，分享一則韋爾洛11日立即向班上發布的視頻，韋爾洛直接道歉說，「昨天課堂上我用了一個冒犯人的詞彙，謹此道歉；課間休息後我講了那句話，本意在熱情指出，我們班上同學所用的語言多麼多元，到現在才曉得Chinaman的意義，十分抱歉用了那個字。我會好好教育自己，原因在我希望班上所有同學都覺得自己受到歡迎。」

法學院院長崔諾(William Treanor)11日發表聲明說，「昨日深夜我才獲知昨天事件，牽涉到一名教授在課堂上使用一個蔑視詞彙，而該詞彙有貶損傷人的意義。中國佬這個詞已有百餘年歷年，讓亞裔覺得受辱。今天我與美國亞太裔法學學生會(APALSA)及喬治城中國法學會的學生代表見面，對此事件仍抱持開放、誠懇對話的態度。」

APALSA也發表聲明指出，已與法學院主管談及此事，提到校務人員該採哪些步驟來補救已發生的傷害，確保學生們能在有生產力的環境裡學習。

亞裔 教育 華裔

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