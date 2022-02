上課叫學生「中國佬」 喬治城法學教授道歉

喬治城大學法律教授韋爾洛(Franz Werro)因日前講課使用「中國佬」(Chinaman)一詞與一名華裔 學生對話,遭拍成視頻貼上推特網站而掀起風波,翌日立即發表書面道歉,表英語並非自己母語,並不了解Chinaman一詞的歷史涵義,日後定會小心措詞用語。

國家廣播公司新聞網(NBC News)17日報導,韋爾洛日前在班上講課時說,「好,不知有沒其他沒說清之處,你覺得如何,中國佬先生?抱歉沒記住你的姓名,請你再告訴我一下。」

Pro. Werro of @GeorgetownLaw has a very racist way of conducting his law school "cold call." pic.twitter.com/EKM7oUdHVg