莫德納申請專利 慈善機構憂恐衝擊非洲疫苗生產

美國莫德納（Moderna）藥廠已在南非申請其COVID-19疫苗相關專利，慈善機構擔心，莫德納最後可能會尋求阻止一間新的非洲疫苗製造中心生產自家的mRNA疫苗。路透

美國莫德納 （Moderna）藥廠已在南非申請其COVID-19疫苗 相關專利，慈善機構擔心，莫德納最後可能會尋求阻止一間新的非洲疫苗製造中心生產自家的mRNA疫苗。

路透社報導，在60家非洲慈善機構表示擔憂後，莫德納發言人赫西（Colleen Hussey）證實，公司已在南非和其他地方申請「與COVID-19疫苗和莫德納平台技術相關專利」。

但她重申莫德納在2020年10月的承諾，亦即在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，不會對其他廠商採取維護專利權行動。

南非艾福里根生物製藥暨疫苗公司（Afrigen Biologics and Vaccines）已經使用莫德納疫苗的公開序列來製造自己的疫苗版本，計劃在11月展開人體臨床試驗。

慈善機構擔心，一旦疫情脫離緊急階段，莫德納將採取行動維護專利權，艾福里根的生產計畫可能受挫。

記者透過電子郵件詢問這個風險時，赫西回覆說，莫德納的智慧財產權「不會對艾福里根公司的COVID-19疫苗，於現在或未來在中低收入 國家的分銷造成障礙」。

但這項聲明與莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel）的說法相矛盾。班塞爾本週告訴路透社，在疫情告一段落後，莫德納將針對較富裕國家執行專利，但他表示「尚未決定中低收入國家是否比照辦理」。

當被問及兩造說法有所牴觸時，赫西說是班塞爾口誤。

艾福里根總經理特布蘭赫（Petro Terblanche） 告訴路透社，公司沒有收到莫德納有關專利申請的任何溝通事項，表示艾福里根將「非常重視彼此的合作」。