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Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

中央社東京18日綜合外電報導
圖為西雅圖一家醫院，醫護人員正準備照顧新冠病人。(美聯社)
圖為西雅圖一家醫院，醫護人員正準備照顧新冠病人。(美聯社)

最新研究發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.2不僅傳播更快速，可能引發更嚴重的重症，甚至可以阻撓人類對抗冠狀病毒的某些重要武器。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據日本實驗室研究發現，BA.2可能與Delta等舊變異株一樣，能夠引發重症，而且就像Omicron，它也可能對疫苗產生的免疫力有部分免疫逃逸能力。但施打追加劑可以重新取得防護力，讓感染後的重症機率減少約74%。

研究也發現，BA.2似乎對於某些治療具有抗藥性，包括目前被廣用於治療Omicron的Sotrovimab單株抗體療法。

這項研究16日發表在醫學期刊預印本伺服器bioRxiv，尚未經過同行評審。

俄亥俄州克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）微生物學部門負責人羅德斯 （Daniel Rhoads）表示：「從人類角度來看，它可能是一種比BA.1更嚴重的病毒，可能更快速傳播並導致更嚴重疾病。」羅德斯審閱了研究報告，但並未參與研究。

BA.2相較於源自中國武漢的原始病毒株，具有高度突變，與Omicron病毒株也有數十種基因變異，使得它與近來的變異株如Alpha、Beta、Gamma和Delta之間有很大差異。

研究作者、東京大學醫科學研究所副教授佐藤佳（Kei Sato）認為，這些發現證明BA.2不應被視為Omicron的亞型變異株，需要對它進行更密切監視。

佐藤告訴CNN，BA.2被稱為「匿蹤Omicron」，因為它在PCR測試中檢測不到S基因靶標（S-gene target failure, SGTF），這點與Omicron不同。因此實驗室必須採取額外步驟，對病毒進行定序，以找到這種變異株。

他表示，許多國家首先需要做的「就是建立一種檢測BA.2的特定方法」。

華盛頓大學醫學院病毒學家傅勒（Deborah Fuller）表示，「看來我們必須替這個變異株找一個新的希臘字母。」她同樣審閱了研究報告，但並未參與研究。

BA.2的傳染力比Omicron高約30%至50%，目前已在74個國家以及全美47個州現蹤。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，美國目前約有4%確診病患感染的是BA.2變異株。

其他國家則更有經驗，根據世界衛生組織（WHO）每週流行病學報告，這種變異株已在至少10個國家地區成為主流病毒株，包括孟加拉、汶萊、中國、丹麥、關島、印度、蒙特內哥羅、尼泊爾、巴基斯坦和菲律賓。

最新研究發現，BA.2可以比原始版Omicron變異株BA.1更快在細胞中自我複製，也更容易使細胞黏在一起，使得BA.2更容易產生大的融合細胞。

這一點令人憂心，因為這些融合細胞會成為生產更多病毒的工廠。Delta變異株也擅長製造融合細胞，這被認為它可以對肺部造成重大破壞的原因之一。

研究人員分別利用BA.2和BA.1病毒株感染倉鼠，發現感染BA.2的倉鼠病情更重、肺功能更差。在組織樣本中，感染BA.2的倉鼠，肺部受損比感染BA.1的倉鼠更嚴重。

與Omicron原始變異株相似，BA.2能夠突破接種疫苗者血液中所產生抗體，對於早期染疫後痊癒者的抗體也具有抵抗力，包括感染Alpha和Delta變異株。此外，BA.2對於某些單株抗體治療幾乎具有完全抗藥性。

不過仍有一個好消息，最近感染Omicron患者血液中的抗體，對BA.2似乎有一定防護作用，特別是在他們也已接種疫苗的情況下。

Omicron 疫苗 檢測

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